Вечером 8 августа на 10-м горизонте Орловской шахты обнаружили задымление. Работников ночной смены эвакуировали на поверхность.

Что произошло на шахте

Как сообщили в компании, задымление обнаружили 8 августа в 22:05 на 10-м горизонте шахты.

В соответствии с требованиями промышленной безопасности работников ночной смены вывели на поверхность.

К месту происшествия направили горноспасательную службу. Специалисты обследовали горные выработки и приняли меры для ликвидации задымления.

Где возникло возгорание

В ходе обследования установлено, что очаг возгорания находился в районе буровой установки Monomatic.

Задымление удалось оперативно ликвидировать.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Что стало причиной

Буровая установка получила повреждения.

По предварительным данным, причиной задымления могло стать повреждение электрического кабеля. Точные причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Шахта продолжает работать в штатном режиме.