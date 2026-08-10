Задымление произошло на шахте в области Абай
Пострадавших нет, причины устанавливаются.
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Вечером 8 августа на 10-м горизонте Орловской шахты обнаружили задымление. Работников ночной смены эвакуировали на поверхность.
Что произошло на шахте
Как сообщили в компании, задымление обнаружили 8 августа в 22:05 на 10-м горизонте шахты.
В соответствии с требованиями промышленной безопасности работников ночной смены вывели на поверхность.
К месту происшествия направили горноспасательную службу. Специалисты обследовали горные выработки и приняли меры для ликвидации задымления.
Где возникло возгорание
В ходе обследования установлено, что очаг возгорания находился в районе буровой установки Monomatic.
Задымление удалось оперативно ликвидировать.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Что стало причиной
Буровая установка получила повреждения.
По предварительным данным, причиной задымления могло стать повреждение электрического кабеля. Точные причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Шахта продолжает работать в штатном режиме.