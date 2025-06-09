  • 9 Июня, 13:35
  • BAIGENEWS

Загадочное убийство в ВКО: мужчину вывезли за город и избили до смерти

Погибшего мужчину привезли в больницу, полицейский остался безучастен.

Сегодня, 11:51
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 11:51
Сегодня, 11:51
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Фото: Кадр видео

В Восточно-Казахстанской области при загадочных и тревожных обстоятельствах погиб местный житель Б. По словам его родных, мужчину обманом выманили из дома, вывезли за пределы населённого пункта и жестоко избили, передает BAQ.KZ.

На распространившемся в соцсетях видео видно, как группа молодых людей привозит окровавленного, без сознания мужчину в приёмное отделение больницы. Неизвестно, был ли он жив в этот момент.

Особенное возмущение у пользователей вызвало поведение дежурного полицейского, который в кадре не проявляет никакой реакции, пока пострадавшего передают медикам.

Мать погибшего опасается, что виновные могут уйти от ответственности.

По официальным данным:

  • Ведётся досудебное расследование по факту убийства;

  • Четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания;

  • Ещё двое объявлены в розыск;

  • Проводятся необходимые следственные действия, информация по делу ограничена в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Полиция ВКО призвала граждан доверять только официальной информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений.

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