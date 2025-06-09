В Восточно-Казахстанской области при загадочных и тревожных обстоятельствах погиб местный житель Б. По словам его родных, мужчину обманом выманили из дома, вывезли за пределы населённого пункта и жестоко избили, передает BAQ.KZ.

На распространившемся в соцсетях видео видно, как группа молодых людей привозит окровавленного, без сознания мужчину в приёмное отделение больницы. Неизвестно, был ли он жив в этот момент.

Особенное возмущение у пользователей вызвало поведение дежурного полицейского, который в кадре не проявляет никакой реакции, пока пострадавшего передают медикам.

Мать погибшего опасается, что виновные могут уйти от ответственности.

По официальным данным:

Ведётся досудебное расследование по факту убийства;

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания;

Ещё двое объявлены в розыск;

Проводятся необходимые следственные действия, информация по делу ограничена в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Полиция ВКО призвала граждан доверять только официальной информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений.