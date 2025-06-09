Загадочное убийство в ВКО: мужчину вывезли за город и избили до смерти
Погибшего мужчину привезли в больницу, полицейский остался безучастен.
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В Восточно-Казахстанской области при загадочных и тревожных обстоятельствах погиб местный житель Б. По словам его родных, мужчину обманом выманили из дома, вывезли за пределы населённого пункта и жестоко избили, передает BAQ.KZ.
На распространившемся в соцсетях видео видно, как группа молодых людей привозит окровавленного, без сознания мужчину в приёмное отделение больницы. Неизвестно, был ли он жив в этот момент.
Особенное возмущение у пользователей вызвало поведение дежурного полицейского, который в кадре не проявляет никакой реакции, пока пострадавшего передают медикам.
Мать погибшего опасается, что виновные могут уйти от ответственности.
По официальным данным:
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Ведётся досудебное расследование по факту убийства;
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Четверо подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания;
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Ещё двое объявлены в розыск;
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Проводятся необходимые следственные действия, информация по делу ограничена в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Полиция ВКО призвала граждан доверять только официальной информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений.