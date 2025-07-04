В Акмолинской области расследуют загадочную смерть 13-летнего подростка, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Трагедия произошла 2 июля в селе Кызылсая Зерендинского района. Бездыханное тело мальчика обнаружили в летней кухне частного дома, где проживала его семья. По предварительной информации, страшную находку сделал его брат-близнец.

В социальных сетях обсуждают возможные версии гибели: рядом с телом подростка якобы была найдена канистра с бензином. Одной из вероятных причин смерти может быть отравление парами горючего вещества. Однако в полиции пока не подтверждают эти данные, ссылаясь на необходимость проведения комплекса экспертиз.

Как заявила ведущий специалист департамента полиции Акмолинской области Алия Билялова, по факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Следственные органы выясняют все обстоятельства трагедии, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.