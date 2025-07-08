В Карагандинской области крупное промышленное предприятие ТОО "ГРЭС Топар" оказалось в центре экологического скандала, передает BAQ.KZ. По итогам проверки природоохранной прокуратуры компании назначен штраф в размере 55 миллионов тенге за серьезные нарушения экологических норм.

Инспекционная проверка проводилась после тревожных сигналов о запылении воздуха в поселке Топар. Мониторинг подтвердил: загрязнение вызвано нарушением правил обращения с золоотвалами - предприятие не соблюдало требования к орошению и осушению их секций. В результате - значительное запыление атмосферы, угрожающее здоровью местных жителей.

Специализированная природоохранная прокуратура направила соответствующее представление в Департамент экологии Карагандинской области. После выездной проверки экологами выяснилось, что рекультивация золоотвала велась без обязательного разрешения на выбросы и без положительного заключения государственной экологической экспертизы. Нарушения подтвердились документально.

По итогам разбирательства на предприятие был наложен внушительный штраф. Прокуратура заверила, что продолжит контроль за устранением нарушений и соблюдением природоохранного законодательства в регионе.