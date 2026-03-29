Загрязнение воздуха прогнозируют в пяти городах страны
Сегодня 2026, 09:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Pixabay.com
В Алматы, Астане, Павлодаре, Темиртау и Караганде объявили НМУ, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Синоптики опубликовали сообщение, что 29 марта неблагоприятные метеорологические условия и загрязнение воздуха ожидаются в пяти городах Казахстана.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) – это временное сочетание погодных факторов, таких как штиль, туман, температурная инверсия или слабый ветер, при которых загрязняющие вещества не рассеиваются в атмосфере.
В Бюро национальной статистики сообщили, что в прошлом году предприятия в Казахстане выбросили в атмосферу более 2,2 млн тонн загрязняющих веществ. Также было зафиксировано 26 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха.
