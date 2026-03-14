Загрязнение воздуха прогнозируют в семи городах Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия возникают при временном сочетании погодных факторов.
Синоптики Казгидромет предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в ряде городов страны. По данным специалистов, 14 марта ухудшение качества воздуха ожидается сразу в семи населенных пунктах Казахстана, передает BAQ.KZ.
В список попали Алматы, Атырау, Уральск, Караганда, Балхаш, Жезказган и Темиртау.
По информации синоптиков, неблагоприятные метеоусловия возникают при временном сочетании погодных факторов, из-за которых вредные примеси и загрязняющие вещества плохо рассеиваются в атмосфере. В результате их концентрация в воздухе может увеличиваться.
Ранее проблемы с качеством воздуха уже наблюдались в ряде регионов страны. Так, в Усть-Каменогорске из-за неблагоприятной экологической ситуации школьников временно переводили на дистанционное обучение. В Алматы городской маслихат также одобрил специальные правила по охране атмосферного воздуха.
Экологи отмечают, что состояние воздуха напрямую влияет на самочувствие людей и может отражаться на продолжительности жизни населения.
Жителям городов, где прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, рекомендуют по возможности сократить время пребывания на улице, особенно рядом с оживленными автодорогами.
