Сенатор Ольга Булавкина в своём депутатском запросе подняла вопрос ухудшения здоровья граждан из-за загрязнения воздуха в промышленных регионах Казахстана. По её словам, уровень смертности, связанной с плохим качеством атмосферного воздуха, продолжает расти, передает BAQ.KZ.

"Загрязнение воздуха остаётся одним из ключевых факторов риска заболеваемости и смертности. Концентрация промышленных предприятий в городах в сочетании с неблагоприятными метеоусловиями приводит к регулярному формированию смога. Это напрямую влияет на рост респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", — отметила Булавкина, ссылаясь на данные ВОЗ и Минздрава РК.

Парламентарий указала на существующие пробелы в законодательстве, из-за которых государственные органы не могут оперативно реагировать на жалобы граждан и пресекать экологические нарушения.

"Пункт 3 статьи 146 Предпринимательского кодекса не работает в полной мере: внеплановые проверки промышленных предприятий практически невозможно обосновать, даже при наличии обращений граждан", — подчеркнула сенатор.

Среди предложений Булавкиной — введение автоматического механизма проверок при фиксации превышений загрязняющих веществ официальными постами мониторинга, а также право школ переходить на дистанционное обучение в периоды сильного смога.

По мнению сенатора, эти меры помогут защитить здоровье населения и усилить экологическую ответственность предприятий.