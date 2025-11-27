Сенат одобрил ратификацию Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр 1992 года, передаёт BAQ.KZ.

Документ выводит государственную систему контроля за водными ресурсами на новый уровень и закрепляет обязательства по созданию прозрачных, измеримых стандартов качества воды.

Согласно Протоколу, Казахстан впервые перейдёт на систему целевых показателей, которые позволят регулярно оценивать качество питьевой воды, эффективность санитарных мер и влияние водной среды на здоровье населения. Результаты мониторинга будут публиковаться в открытом доступе.

Документ также вводит единый подход к охране всех видов водных ресурсов, усиливает меры санитарной безопасности и предусматривает снижение загрязнения водных объектов. Одним из ключевых принципов Протокола является "загрязнитель платит" — ответственность за предотвращение и устранение вреда возлагается непосредственно на загрязнителя.