Заказал мебель — потерял деньги: в Актобе выявили серию мошенничеств
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе выявили серию мошенничеств под предлогом изготовления мебели на заказ. По данным полиции, ущерб одного из заказчиков превысил 3 млн тенге.
В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и доставили в отдел полиции 27-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.
По данным следствия, мужчина получил от одного из клиентов более 3 млн тенге под предлогом изготовления мебели. Кроме того, его проверяют на возможную причастность к 15 аналогичным эпизодам.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и возможные другие потерпевшие.
Полиция призывает граждан внимательно выбирать исполнителей услуг, проверять их репутацию, заключать договоры с четким указанием стоимости и сроков выполнения работ, а также сохранять документы, подтверждающие оплату.
Самое читаемое
- В Экибастузе проверяют промышленные предприятия после жалоб жителей на пепел
- Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана
- Токаев направил поздравление победившему на выборах лидеру Бразилии
- Россия готова возобновить переговоры с США и Украиной после 4 ноября
- МИД Казахстана прокомментировал гибель 26-летней гражданки в Стамбуле