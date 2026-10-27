Заказал мебель — потерял деньги: в Актобе выявили серию мошенничеств

В Актобе выявили серию мошенничеств под предлогом изготовления мебели на заказ. По данным полиции, ущерб одного из заказчиков превысил 3 млн тенге.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили и доставили в отдел полиции 27-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, мужчина получил от одного из клиентов более 3 млн тенге под предлогом изготовления мебели. Кроме того, его проверяют на возможную причастность к 15 аналогичным эпизодам.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и возможные другие потерпевшие.

Полиция призывает граждан внимательно выбирать исполнителей услуг, проверять их репутацию, заключать договоры с четким указанием стоимости и сроков выполнения работ, а также сохранять документы, подтверждающие оплату.