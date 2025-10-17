В Объединённых Арабских Эмиратах задержан гражданин Казахстана, находившийся в международном розыске по подозрению в организации жестокого преступления, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина разыскивался за убийство, предусмотренное статьей 99, часть 2 Уголовного кодекса Казахстана. По данным следствия, он является заказчиком резонансного убийства, совершённого осенью прошлого года в Алматинской области. Жертвой стал директор по корпоративным продажам компании "Lenovo Казахстан".

Мотивом преступления, как установили следственные органы, стали неисполненные долговые обязательства: подозреваемый задолжал крупную сумму за поставку техники и, чтобы избежать ответственности, решил устранить кредитора. По его заказу двое злоумышленников совершили убийство. Исполнители преступления были задержаны вскоре после трагедии и находятся под стражей.

Сам заказчик попытался скрыться за границей, однако был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Его задержали в Дубае, и сейчас решается вопрос об экстрадиции в Казахстан для проведения следственных действий.

Расследование продолжается. В МВД подчёркивают, что преступления подобного характера, особенно совершённые с особой жестокостью и корыстным мотивом, находятся на особом контроле