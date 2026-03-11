Проект новой Конституции Казахстана усиливает правовые гарантии защиты семьи и детей. Об этом заявила Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева на экспертной платформе «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», прошедшей в Астане, передает BAQ.kz.

Что изменится в защите детей

По словам Закиевой, в проекте Основного закона отдельное внимание уделено правам ребенка и поддержке семьи.

«В статье 30 проекта новой Конституции закреплено, что брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Это означает, что государство берет на себя ответственность за обеспечение прав ребенка на социальную защиту, семью, охрану здоровья, образование и безопасность», — отметила она.

Детский омбудсмен подчеркнула, что Конституция является фундаментом всей системы защиты прав человека.

«Конституция определяет не только юридические нормы, но и ценностные ориентиры развития общества. Укрепление гарантий прав человека и ребенка — важное условие справедливого и устойчивого развития государства», — сказала Закиева.

Как работает система защиты детей

По словам омбудсмена, в Казахстане уже действует разветвленная система защиты прав детей. Соответствующие нормы закреплены не только в Конституции, но и в Законе «О правах ребенка», а также в других законодательных актах.

Кроме того, с 2025 года в регионах начали работать специальные управления и отделы по защите прав детей, что позволило усилить институциональную поддержку семей.

«В рамках работы мобильных групп в 2025 году было выявлено более 13 тысяч семей, нуждающихся в поддержке. Центрами поддержки семьи на сопровождение принято свыше 17 тысяч семей», — сообщила Закиева.

Она также отметила, что в ряде регионов по-прежнему фиксируются случаи жестокого обращения с детьми и проживания несовершеннолетних в неблагоприятных условиях. В таких ситуациях государственные органы принимают меры — вплоть до ограничения или лишения родительских прав и возбуждения уголовных дел.

Эксперты, участвовавшие в дискуссии, подчеркнули, что проект новой Конституции формирует более сильную правовую основу для защиты прав человека, поддержки семьи и обеспечения безопасности детей.