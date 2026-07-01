Заключенного поймали с контрабандой телефонов в колонии Экибастуза

В Экибастузе сотрудники колонии минимальной безопасности (учреждение № 47) пресекли попытку проноса контрабанды. Один из осужденных пытался тайно пронести на территорию исправительного учреждения мобильные телефоны. Мужчину поймали на контрольно-пропускном пункте, когда он возвращался в колонию с работы.

Во время личного досмотра в кармане его сумки охранники обнаружили два рабочих заблокированных смартфона с SIM-картами внутри. Весь процесс изъятия гаджетов записали на видео — этот факт зафиксировали как камеры общего видеонаблюдения, так и личные видеорегистраторы сотрудников.

Отмечается, что ранее этот заключенный не нарушал правила и на профилактическом учете не состоял. Тем не менее за грубое нарушение режима его сразу же отправили в дисциплинарный изолятор (карцер). Сейчас в учреждении проводят служебное расследование, чтобы выяснить, где именно мужчина раздобыл телефоны.