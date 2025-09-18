В Колумбии произошла трагедия: в результате бунта в одном из полицейских участков департамента Кундинамарка погибли пять человек, ещё восемь получили ранения, передает BAQ.KZ. Об этом 17 сентября сообщил губернатор региона Джордж Эмилио Рей Анхель.

По его словам, все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии, врачи борются за их жизни.

"Больница Сан-Рафаэль в Факатативе оказывает своевременную и качественную помощь пребывающим в отделении интенсивной терапии, которые находятся в критическом состоянии", — написал губернатор в соцсети X.

Причины и обстоятельства инцидента пока выясняются. Местные власти и правоохранительные органы проводят расследование. По предварительным данным, беспорядки могли быть спровоцированы внутренним конфликтом между заключёнными.