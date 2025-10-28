Заключённый алматинец построил наркосеть с США и "прикрытием" силовиков
Дело шокирует масштабами.
В Алматы ликвидирован крупный канал контрабанды наркотиков из США, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру.
Специальными прокурорами города завершено досудебное расследование, которое выявило масштабную преступную схему, организованную осуждённым, отбывающим наказание в пенитенциарном учреждении.
Следствие установило, что он организовал поставку посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса из Соединённых Штатов в Алматы. В преступную деятельность были вовлечены кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики.
В результате оперативных действий на таможенном посту "Жетісу" изъято 25 посылок с наркотиками общим весом 43 килограмма, которые признаны вещественными доказательствами. Комплекс следственных мероприятий и судебные экспертизы подтвердили противоправную деятельность участников схемы.
Задержано 20 подозреваемых, включая двух сотрудников органов национальной безопасности и трёх сотрудников КУИС МВД РК, оказывавших покровительство преступной группе. Фигурантам предъявлены обвинения за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.
Вырученные от незаконной деятельности средства легализовались через покупку недвижимости, земельных участков и автотранспорта. С санкции суда наложен арест на пять квартир, три строения, десять земельных участков и 44 автомобиля.
30 сентября 2025 года уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам. Прокуратура города Алматы подчеркнула, что незаконный оборот наркотиков является тяжким преступлением и влечёт строгую уголовную ответственность, а граждан призвали к осторожности при передаче личных данных третьим лицам.
