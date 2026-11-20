Защита конституционных прав, доверие к государственным институтам и правовое воспитание молодежи — вопросы, которые требуют не только строгого соблюдения закона, но и постоянного диалога между обществом и государством. Этим темам посвятили региональный форум в Костанае, объединивший представителей прокуратур сразу пяти областей Казахстана.

Встреча была приурочена к 35-летию органов прокуратуры Республики Казахстан. В ней приняли участие представители Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей и области Ұлытау, а также государственных органов, юридического и академического сообществ, ветераны прокуратуры и молодежь.

Главной темой обсуждения стало обеспечение верховенства закона и порядка в контексте Новой Народной Конституции. Участники говорили о защите прав граждан, профилактике правонарушений, повышении правовой грамотности населения и укреплении взаимодействия между государственными структурами.

Открыл форум прокурор Костанайской области Марат Сексембаев. Он подчеркнул значение прокурорского надзора в защите интересов граждан и укреплении доверия к государственным институтам.

Аким области Кумар Аксакалов, выступая с приветственным словом, отметил необходимость совместной работы государственных органов и общества для обеспечения правопорядка.

Практическим опытом поделились руководители региональных прокуратур. Прокурор Акмолинской области Руфат Куттуков, прокурор Карагандинской области Мурат Тлеубердиев и прокурор Северо-Казахстанской области Ержан Дюсекенов рассказали о подходах к защите прав граждан, предупреждению правонарушений и укреплению законности.

Отдельный разговор развернулся вокруг профессиональной преемственности. Ветеран прокуратуры Марат Кайбжанов поделился опытом службы и рассказал о значении передачи профессиональных знаний новым поколениям сотрудников.

Не осталась в стороне и молодежь. Студенты и представители «Клуба будущих прокуроров имени Г. Ержанова» обсудили роль закона в жизни общества и значение правового воспитания. В свою очередь, представители юстиции, адвокатского и академического сообществ затронули вопросы правоприменительной практики и повышения правовой культуры населения.

Завершился форум открытым диалогом, в ходе которого участники обменялись предложениями по совершенствованию механизмов защиты прав граждан и развитию межведомственного сотрудничества. Отличившихся сотрудников прокуратуры наградили грамотами от имени акима и прокурора Костанайской области.

Встреча стала площадкой для обмена региональным опытом и обсуждения общих подходов к реализации принципа «Закон и Порядок».