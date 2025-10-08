В Мажилисе обсудили проект нового Строительного кодекса в первом чтении. С резкой и содержательной речью выступил депутат Асхат Аймагамбетов, напомнив, что застройка в стране не должна идти в ущерб людям, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Школы и садики должны появляться не после домов

Аймагамбетов заявил, что в прошлом году Парламент уже принял норму, запрещающую строительство многоэтажных домов без социальной инфраструктуры – школ, детсадов и поликлиник. Однако в новом проекте кодекса эта норма исчезла.

"Почему? Кому это выгодно? А ведь это не теория. Это жизнь. Сегодня целые микрорайоны растут быстрее, чем школы и поликлиники.

Десятки тысяч семей переезжают – а детям негде учиться. Это несправедливо", – задал вопрос депутат.

Он подчеркнул, что разрешение на строительство должно выдаваться только при наличии социальных объектов.

Безопасность детей – не место для экономии

Аймагамбетов напомнил, что депутаты уже вводили требование оснащать окна в многоэтажках и соцобъектах замками безопасности — после череды трагедий, когда дети выпадали из окон. Но теперь в проекте кодекса этой нормы снова нет.

"Да, Наверное, это "дорого". Да, Наверное, "невыгодно" для застройщиков. Но скажите, может ли быть что-то дороже жизни ребёнка?

Если хотя бы одна детская жизнь будет спасена благодаря этой норме – значит, она обязана быть в кодексе. И мы этого добьёмся этого", – заявил депутат.

Геология – это не формальность

Аймагамбетов обратил внимание на проблему фиктивных геологических заключений. По его словам, на рынке можно "купить" экспертизу, не выезжая на объект.

"На бумаге всё красиво. на деле – трещины, просадки, аварии. В результате – прямая угроза жизни и здоровью населения. Госэкспертиза и частная экспертиза физически не могут выезжать и или перепроверять документы. Нужно решить проблему. У нас есть поправки и решение.

Без этого мы строим на песке – буквально", – сказал он.

Земля под школы – не для торговых центров и клубов

Депутат рассказал, что земельные участки, изначально выделенные под школы или сады, нередко перепрофилируются под жильё и коммерческие объекты.

"Мы предложили запретить менять целевое назначение участков, выделенных под социальные объекты, кроме случаев, если аналогичный участок выделен в пределах 100 метров", – отметил он.

Меморандумы без ответственности – фикция

Аймагамбетов раскритиковал практику подписания меморандумов между акиматами и застройщиками, где бизнес обещает построить школы "потом".

"Застройщики часто подписывают с акиматами меморандумы. "Дайте нам построить дом, а потом мы построим школу", "мы потом обеспечим инфраструктуру". Но на практике эти меморандумы – просто бумага. Они не закреплены, законной силы не имеют. Поэтому мы предложили чёткий механизм Это будет уже не просто обещание, а юридическое обязательство застройщиков", – сказал он.

Контроль и ответственность

Депутат предложил включить в комиссии по приёмке соцобъектов представителей организаций инвалидов, а также специалистов образования и здравоохранения.

Он также заявил, что штрафы за нарушения строительных норм должны быть увеличены в разы, а в некоторых случаях – введена уголовная ответственность.

"Сегодня ответственность минимальная, штрафы – смешные. А потом мы видим трещины и халтуру при строительстве школ и больниц", – подчеркнул Аймагамбетов.

В завершение депутат отметил, что попытки вынести ключевые нормы в подзаконные акты недопустимы.

"Закон имеет высшую юридическую силу. Сегодня подписали приказ – завтра отменили. А закон защищает человека. Поэтому наши поправки – это нормы совести", – сказал Аймагамбетов.

Он поддержал проект в первом чтении, но призвал ко второму чтению включить все предложенные нормы.