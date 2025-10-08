Закон должен защищать не застройщиков и толстосумов – Аймагамбетов о Строительном кодексе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Мажилисе обсудили проект нового Строительного кодекса в первом чтении. С резкой и содержательной речью выступил депутат Асхат Аймагамбетов, напомнив, что застройка в стране не должна идти в ущерб людям, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Школы и садики должны появляться не после домов
Аймагамбетов заявил, что в прошлом году Парламент уже принял норму, запрещающую строительство многоэтажных домов без социальной инфраструктуры – школ, детсадов и поликлиник. Однако в новом проекте кодекса эта норма исчезла.
"Почему? Кому это выгодно? А ведь это не теория. Это жизнь. Сегодня целые микрорайоны растут быстрее, чем школы и поликлиники.
Десятки тысяч семей переезжают – а детям негде учиться. Это несправедливо", – задал вопрос депутат.
Он подчеркнул, что разрешение на строительство должно выдаваться только при наличии социальных объектов.
Безопасность детей – не место для экономии
Аймагамбетов напомнил, что депутаты уже вводили требование оснащать окна в многоэтажках и соцобъектах замками безопасности — после череды трагедий, когда дети выпадали из окон. Но теперь в проекте кодекса этой нормы снова нет.
"Да, Наверное, это "дорого". Да, Наверное, "невыгодно" для застройщиков. Но скажите, может ли быть что-то дороже жизни ребёнка?
Если хотя бы одна детская жизнь будет спасена благодаря этой норме – значит, она обязана быть в кодексе. И мы этого добьёмся этого", – заявил депутат.
Геология – это не формальность
Аймагамбетов обратил внимание на проблему фиктивных геологических заключений. По его словам, на рынке можно "купить" экспертизу, не выезжая на объект.
"На бумаге всё красиво. на деле – трещины, просадки, аварии. В результате – прямая угроза жизни и здоровью населения. Госэкспертиза и частная экспертиза физически не могут выезжать и или перепроверять документы. Нужно решить проблему. У нас есть поправки и решение.
Без этого мы строим на песке – буквально", – сказал он.
Земля под школы – не для торговых центров и клубов
Депутат рассказал, что земельные участки, изначально выделенные под школы или сады, нередко перепрофилируются под жильё и коммерческие объекты.
"Мы предложили запретить менять целевое назначение участков, выделенных под социальные объекты, кроме случаев, если аналогичный участок выделен в пределах 100 метров", – отметил он.
Меморандумы без ответственности – фикция
Аймагамбетов раскритиковал практику подписания меморандумов между акиматами и застройщиками, где бизнес обещает построить школы "потом".
"Застройщики часто подписывают с акиматами меморандумы. "Дайте нам построить дом, а потом мы построим школу", "мы потом обеспечим инфраструктуру". Но на практике эти меморандумы – просто бумага. Они не закреплены, законной силы не имеют. Поэтому мы предложили чёткий механизм Это будет уже не просто обещание, а юридическое обязательство застройщиков", – сказал он.
Контроль и ответственность
Депутат предложил включить в комиссии по приёмке соцобъектов представителей организаций инвалидов, а также специалистов образования и здравоохранения.
Он также заявил, что штрафы за нарушения строительных норм должны быть увеличены в разы, а в некоторых случаях – введена уголовная ответственность.
"Сегодня ответственность минимальная, штрафы – смешные. А потом мы видим трещины и халтуру при строительстве школ и больниц", – подчеркнул Аймагамбетов.
В завершение депутат отметил, что попытки вынести ключевые нормы в подзаконные акты недопустимы.
"Закон имеет высшую юридическую силу. Сегодня подписали приказ – завтра отменили. А закон защищает человека. Поэтому наши поправки – это нормы совести", – сказал Аймагамбетов.
Он поддержал проект в первом чтении, но призвал ко второму чтению включить все предложенные нормы.
"Закон должен защищать не квадратные метры, не застройщиков и толстосумов, а жизни людей", – резюмировал депутат.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- В Семее сгорел маршрутный автобус