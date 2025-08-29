Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Конституция Казахстана является правовой основой защиты прав граждан и должна оставаться главным ориентиром развития общества, передаёт BAQ.KZ.

"Конституция должна служить правовой основой в деле защиты прав человека. Это незыблемый постулат государственной политики. Наша Конституция и впредь будет служить важнейшим документом, прокладывающим путь к светлому будущему народа Казахстана", - заявил глава государства.

По его словам, Основной закон олицетворяет новый общественный договор, направленный на укрепление национальной идентичности, соблюдение закона и ответственное гражданство.

Президент подчеркнул, что верховенство права - это путь к справедливому обществу и благополучной жизни, и соблюдать его должны все без исключения граждане страны.

Токаев также призвал юридическое сообщество активнее разъяснять населению положения Конституции и формировать правовую культуру.