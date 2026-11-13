Закон есть, а защита? Почему казахстанские учителя боятся отстаивать свои права

Несмотря на принятие закона «О статусе педагога», нагрузка на казахстанских учителей по-прежнему остаётся высокой. Бумажные отчёты постепенно уходят в прошлое, но на смену им приходят многочисленные цифровые платформы. Вместо подготовки к урокам педагоги вынуждены тратить время на заполнение электронных систем. Не меньше тревоги вызывают случаи, когда школьники оскорбляют учителей и даже применяют к ним физическую силу.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём последнем Послании отдельно остановился на этих проблемах. Почему закон пока не обеспечивает учителям полноценную защиту? Что мешает сократить их нагрузку и как повысить авторитет педагога в обществе? Об этом BAQ.KZ поговорил с Жазирой Асановой, экспертом в области образовательной политики, приглашённым экспертом Qazaq Expert Club.

Что сказал Президент в Послании?

В своём Послании Касым-Жомарт Токаев отметил, что реформы в сфере образования вызывают немало вопросов и активно обсуждаются в обществе.

«В целом каждое изменение должно облегчать работу учителя, снижать избыточную нагрузку. Не секрет, что на практике эта задача пока не решена в полной мере. Раньше было много бумажной работы. Теперь её заменили отчёты, которые необходимо вносить в различные платформы и цифровые системы. Главная миссия учителя – давать детям качественное образование, воспитывать грамотное и сознательное поколение. Необходимо отказаться от лишней работы, которая мешает выполнению этих задач», – заявил Президент.

Глава государства также подчеркнул необходимость защищать честь и достоинство педагогов.

«В последнее время нередки случаи, когда школьники грубо разговаривают с учителями и даже применяют к ним физическую силу. При этом зачастую и администрация школы оказывает давление на педагога. Это неправильно. Каждый случай необходимо тщательно и всесторонне рассматривать. К любой ситуации все стороны – семья, ученик, учитель и школа – должны подходить с одинаковой ответственностью. Министерству просвещения необходимо держать эту работу на особом контроле», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Облегчила ли цифровизация работу учителей?

По мнению Жазиры Асановой, проблема заключается не в самих технологиях, а в том, как организована работа с ними.

«Раньше учитель заполнял информацию на бумаге, теперь вносит её в электронную систему. Но если не меняется то, кто, зачем и как часто запрашивает эти сведения, нагрузка на педагога не уменьшается. Например, если информация уже есть в электронном журнале, насколько правильно требовать, чтобы учитель повторно вносил её на другую платформу? Когда мы оцениваем результаты цифровизации, то считаем количество платформ, анализируем их эффективность, смотрим, сколько создано дашбордов и баз данных. Но мы не измеряем и не оцениваем, сколько времени эти платформы сэкономили учителю. На мой взгляд, именно в этом и заключается проблема», – говорит Жазира Асанова.

Кто должен защищать права учителя?

Закон «О статусе педагога» предусматривает ряд гарантий для работников образования. Однако, как считает эксперт, необходимо усилить контроль за тем, чтобы эти нормы действительно соблюдались.

По её словам, директор школы отвечает за условия труда учителей, а управления и отделы образования должны обеспечивать соблюдение требований законодательства. Возлагать всю ответственность исключительно на Министерство просвещения невозможно.

«Думаю, необходимо усилить контроль за тем, как выполняются гарантии, предусмотренные законом. Например, если произошло нарушение прав, уполномоченный орган должен принять соответствующие меры. Но здесь есть ещё одна проблема. Учитель может не подавать жалобу, опасаясь, что после этого испортятся отношения с руководством. Получается, что меры по защите законодательных гарантий и соблюдению установленных ограничений зачастую принимаются только после обращения самого педагога. Тогда возникает вопрос: насколько эффективно защищены его права? Конечно, если права учителя нарушены, он должен иметь возможность защитить их через жалобу. Но главная проблема в том, что педагог боится жаловаться. А иногда он даже не знает, какие права у него есть. Думаю, об этом нужно говорить гораздо больше», – отмечает эксперт.

Жазира Асанова считает, что учителям необходимо объяснять законодательные нормы простым и понятным языком. Педагог должен точно знать, куда обращаться, если на него оказывают давление, нарушают его права или требуют отвечать на рабочие сообщения в нерабочее время.

«Раньше министерство открыло специальный Telegram-канал для учителей, где каждый педагог мог задавать вопросы о законодательстве. Мы тоже анализировали обращения в этом канале. Чаще всего учителя спрашивали: "Куда обращаться, если на меня оказывают давление? Что делать, если родитель ведёт себя по отношению ко мне некорректно? Куда жаловаться, если нарушены мои права? Обязан ли я отвечать на сообщения после шести вечера? Какие у меня обязанности и какие требования предъявляются ко мне как к работнику образования?" Такие вопросы необходимо разъяснять чаще. Тогда учитель будет знать свои права, понимать, в каких ситуациях и куда можно обратиться с жалобой. Думаю, это поможет предотвратить многие проблемы», – объясняет Жазира Асанова.

При этом эксперт подчёркивает: защита прав учителя не должна противоречить защите прав ребёнка. Если права педагога нарушены, в первую очередь стоит обращаться в соответствующий контролирующий орган.

«В каждом регионе работают территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения. В первую очередь можно обратиться именно туда. Контактные телефоны и имена представителей этих органов открыто опубликованы на сайте министерства. Иногда, столкнувшись с проблемой, мы сразу пишем в социальных сетях. Но там такие сообщения воспринимают по-разному. Кто-то называет это хайпом, другие начинают обсуждать, правда это или нет. Между тем обращаться нужно в орган, который непосредственно отвечает за защиту прав педагогов и контроль качества образования. Этот орган может независимо изучить ситуацию, разобраться в обстоятельствах, установить, в чём заключается проблема и кто несёт ответственность. При необходимости к рассмотрению могут подключить другие компетентные органы. На мой взгляд, такой путь более правильный, поскольку позволяет провести независимую проверку», – считает Жазира Асанова.

Можно ли беспокоить учителя после работы?

Ещё одна тема, которая регулярно вызывает споры, – сообщения и звонки родителей учителям в нерабочее время.

По словам эксперта, понять можно обе стороны. Родители беспокоятся о детях и хотят оперативно получать ответы на свои вопросы. Но у педагога после завершения рабочего дня тоже есть право на личное время и отдых.

«Здесь можно понять и родителей, и учителей. Но после окончания рабочего дня у педагога есть личная жизнь, его человеческие и гражданские права должны соблюдаться. Если вопрос не срочный, лучше оставить его до утра. И для учителя, и для работника любой другой сферы существуют определённые этические нормы, которые необходимо соблюдать. Например, родитель пишет классному руководителю ночью, что у ребёнка поднялась температура и завтра он не придёт в школу. Учитель не обязан отвечать в ту же минуту. Он вполне может сделать это утром. Некоторые вопросы способны подождать до следующего дня, и от этого ничего не изменится», – говорит эксперт.

Что нужно изменить, чтобы повысить статус учителя?

О защите педагогов и сокращении лишней нагрузки говорят давно. Однако, по мнению Жазиры Асановой, настоящие изменения должны быть заметны прежде всего в повседневной работе учителя.

Эксперт выделяет три основных направления, которым необходимо уделить внимание.

Первое – изменить культуру управления.

Уважение к учителю невозможно обеспечить только законом. Оно формируется в обществе, семье и самой системе образования.

«Законодательство у нас есть, но ведь невозможно обязать человека уважать учителя только с помощью закона. Уважение формируется в обществе, в семье. То, как родители относятся к педагогу дома, во многом определяет и отношение ребёнка к учителю. Если, с одной стороны, мы говорим о необходимости повышать статус педагога и защищать его права, а с другой – акиматы или другие руководители продолжают привлекать учителей к лишней работе, возникает противоречие. Многие недоразумения появляются именно из-за этого. Поэтому самое главное – изменить культуру управления», – считает Жазира Асанова.

Второе – провести полный аудит отчётности, которую требуют от учителей.

Необходимо разобраться, какие цифровые платформы действительно нужны, какие сведения имеют значение, а какую информацию можно автоматически получать из других систем, не заставляя педагогов вводить её повторно.

«Нужно провести полный аудит отчётности. Какие платформы необходимы? Какая информация действительно нужна? Какие сведения можно получать из других систем благодаря интеграции? Насколько мне известно, сейчас в этом направлении уже ведётся определённая работа. После Послания говорилось, что в системе образования существует около 70 платформ, которые необходимо заполнять. Сейчас рассматриваются вопросы их оптимизации и объединения. В этой работе участвуют представители разных министерств. Поэтому думаю, что проблема постепенно найдёт своё решение», – отмечает эксперт.

Третье – выстроить здоровую культуру отношений в школе.

Учителя, ученики и родители должны понимать не только свои права, но и обязанности. Важно, чтобы каждый мог открыто обсуждать возникающие вопросы, не опасаясь давления или негативных последствий.