Прокуратура Экибастуза запустила просветительский проект на корпоративном радио ТОО Богатырь Комир. Новая рубрика «Закон и порядок – это наш выбор!» выходит в эфире «Богатырь FM» и направлена на повышение правовой грамотности работников угольного разреза, сообщает BAQ.kz.

Каждый выпуск посвящен актуальным вопросам — от мошенничества и финансовых пирамид до противодействия наркомании, дропперству и обеспечению безопасности детей. В эфирах приводятся реальные примеры и практические рекомендации по предупреждению правонарушений.

Радиовещание охватывает производственные площадки предприятия и доступно широкой аудитории через Instagram-аккаунт «Богатырь FM».

Кроме того, по инициативе надзорного органа состоялась встреча с трудовым коллективом одного из крупнейших в мире угледобывающих предприятий открытого типа, где работают более 6,5 тысячи человек. Обсуждались вопросы криминогенной обстановки и техники безопасности.

В прокуратуре подчеркивают: такой формат взаимодействия позволяет формировать у работников ответственное отношение к вопросам законности и личной безопасности.