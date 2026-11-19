Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан продолжает масштабные реформы, направленные на построение справедливого государства, защиту прав граждан и повышение благосостояния населения. Об этом Глава государства сказал на III Форуме стратегических партнеров.

«Мы приступили к построению Справедливого Казахстана, в котором всем предоставляются равные возможности, высоко ценятся честный труд и ответственность», подчеркнул Президент.

Одним из главных результатов преобразований Касым-Жомарт Токаев назвал принятие новой Конституции, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме.

По его словам, Основной закон закрепил фундаментальные ценности государства, включая суверенитет и независимость страны, территориальную целостность, законные права и свободы граждан.

«Утверждение в обществе Закона и Порядка, укрепление общенационального единства и повышение благосостояния народа закреплены в качестве незыблемых принципов», заявил Глава государства.

Президент подчеркнул, что развитие человеческого капитала, образования, науки и новых технологий определено одним из стратегических направлений государственной политики.

Отдельное внимание он уделил общественным изменениям, связанным с движением «Таза Қазақстан».

«Благодаря этому в обществе начала утверждаться новая этика, меняется мышление и поведение наших граждан», отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан взял курс на глубокое обновление, при котором честный труд, ответственность и равные возможности должны стать основой дальнейшего развития страны.