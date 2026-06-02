Закон и Порядок остаются стратегическим курсом государства - Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Алматинской области заявил, что политика "Закон и Порядок" останется одним из ключевых приоритетов государства. Глава государства также высказался о значении Конституции, развитии гражданской ответственности и дальнейшей реализации политических реформ.

По словам Президента, особое внимание необходимо уделять не только благоустройству населенных пунктов, но и формированию культуры уважения к закону и общественному порядку.

"Уважение к Закону и Порядку – это не страх перед наказанием, а прежде всего особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности", – подчеркнул Токаев.

Глава государства отметил, что вандализм, пренебрежение общественными нормами и правовой нигилизм должны получать принципиальную оценку общества и государства.

"Нарушителей порядка, то есть вандалов, необходимо привлекать к ответственности в соответствии с законом. Одним словом, мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму", – сказал Президент.

Токаев отдельно остановился на концепции "Таза Қазақстан", подчеркнув, что для Правительства и акимов ее реализация является не просто программой благоустройства, а прямой обязанностью.

"Общенациональное движение "Таза Қазақстан" должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой", – отметил он.

Конституция как основа дальнейших реформ

Президент напомнил, что после проведения конституционной реформы в стране продолжается работа по приведению законодательства в соответствие с обновленным Основным законом.

По его словам, Конституция должна не только закреплять права и свободы граждан, но и служить инструментом дальнейшего развития государства.

"Основной закон должен быть не просто сводом человеческих ценностей и правовых норм, но и движущей силой развития страны", – заявил Глава государства.

Токаев подчеркнул, что новая Конституция должна способствовать укреплению общественного согласия и развитию партнерства между государством и обществом.

"Между государством и обществом должно установиться настоящее партнерство, а активные и неравнодушные граждане должны стать созидательной силой нации", – сказал Президент.

Глава государства также призвал формировать в обществе высокую правовую культуру и чаще обращаться к положениям Конституции как к фундаментальному документу страны.

Впереди – новые институты и расширение полномочий маслихатов

Президент сообщил, что работа по реализации конституционных реформ продолжается. В ближайшее время в стране пройдут выборы в Курултай, а также будет создан Халық кеңесі.

Кроме того, в Парламенте рассматриваются поправки в законодательство о местном государственном управлении и самоуправлении.

По словам Токаева, после вступления изменений в силу роль маслихатов существенно возрастет.

"Народные избранники на местах будут напрямую влиять на распределение бюджета, что усилит контроль со стороны местной представительной власти за расходованием средств в областях и городах", – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что это станет важным шагом на пути к повышению финансовой самостоятельности регионов и развитию местного самоуправления.

Алатау и Конаев должны стать драйверами развития региона

В завершение выступления Президент остановился на перспективах развития Алматинской области.

Он отметил, что города Конаев и Алатау играют ключевую роль в будущем региона и способны стать новыми центрами экономической активности, инвестиций и туризма.

"Проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды", – заявил Токаев.

Президент подчеркнул, что для реализации поставленных задач созданы все необходимые условия, определены сроки и ресурсы, а главным критерием работы должны стать конкретные результаты.