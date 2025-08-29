В Казахстане в рамках реализации Послания Президента "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм" и поручений Главы государства Министерство внутренних дел сосредоточило усилия на обеспечении безопасной среды в городах и селах, передает BAQ.KZ.

Ежедневно более 14 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии охраняют правопорядок. Разработано свыше 15 тысяч маршрутов патрулирования, охвативших проблемные зоны, параллельно ведется профилактика повторных преступлений. Эти меры уже дают результат: с начала года зафиксировано снижение правонарушений в общественных местах и на улицах, а также среди ранее судимых. Полиция раскрыла более 10 тысяч преступлений и пресекла около 10 миллионов административных нарушений.

"Основой нашей работы является принцип "Закон и Порядок". Благодаря превентивным мерам количество преступлений снизилось на 13% - это на 9 тыс. меньше, чем в прошлом году. Меньше стало убийств, разбоев, грабежей, хулиганств, краж и скотокрадства. Снизились уголовные правонарушения, совершаемые ранее судимыми, в общественных местах и с применением оружия. При этом, улучшилась их раскрываемость" - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.

Особое внимание уделяется цифровизации в сфере обеспечения общественного порядка. В стране расширяется сеть видеонаблюдения: более 19 тысяч камер с искусственным интеллектом способны распознавать лица, фиксировать оставленные предметы и анализировать транспортные потоки. Эти системы интегрированы с Центрами оперативного управления, что позволяет реагировать на происшествия в режиме реального времени. Полицейские оснащаются планшетами и смарт-жетонами, повышающими их мобильность. Для граждан внедрено мобильное приложение "102", а также сервис "Закон и порядок" в eGovMobile и приложениях банков второго уровня.

"Предотвращен вывод мошенниками 2,2 млрд тенге. Одновременно повышается правовая и финансовая грамотность граждан", - подчеркнул Ержан Саденов.

В рамках Послания Президента также усиливаются меры по борьбе с наркобизнесом. С 2024 года введена уголовная ответственность за оборот вейпов, а наказание для организаторов наркобизнеса ужесточено до пожизненного лишения свободы. За 7 месяцев выявлено более 4,6 тыс. наркопреступлений, ликвидировано 24 организованные группы, изъято свыше 11 тонн наркотиков и 23 тонны химических веществ.

Кроме того, Министерство юстиции активно занимается совершенствованием законодательства, упрощением правовых процедур и повышением доступности правосудия. Важное внимание уделяется развитию уголовного и административного права, а также снижению рецидивной преступности.

"Реформы, которые мы проводим в сфере юстиции, судебной системы, и в целом, связанные с повышением качества законодательства исходят прежде всего из того, что закон должен быть единым для всех, а утвержденный в нем порядок должен являться следствием справедливого применения закона", - отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Работа ведется и по повышению правовой грамотности населения. Министерство юстиции активно развивает онлайн-сервисы, расширяет спектр государственных услуг в электронном формате. Граждане получают возможность обращаться в суды и госорганы через цифровые платформы, что снижает бюрократическую нагрузку и экономит время. Важным направлением остается просвещение населения: проводятся акции и образовательные кампании, укрепляющие правовую культуру и формирующие уважение к закону и институтам государства.

"Если раньше незаконные действия нужно было доказывать и проходить все инстанции, то теперь, за счет прозрачности исполнительных действий и возможностей цифровых решений нарушение установленных процедур будет выявлены моментально. А граждане могут обжаловать незаконное действие в один "клик" непосредственно в самой системе", - отметил министр юстиции РК Ерлан Сарсембаев.

Одновременно реализуются реформы в сфере прав человека. Министерство юстиции уделяет большое внимание защите прав и свобод граждан. Разрабатываются и внедряются новые механизмы противодействия дискриминации, защиты уязвимых групп населения и укрепления гарантий справедливого правосудия. Казахстанские инициативы получают международную поддержку, что усиливает авторитет страны как правового государства.