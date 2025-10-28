Закон и Порядок: Спикер Сената рассказал о главном принципе правового государства
Сегодня, 15:50
146Фото: скриншот из видео
Председатель Сената Маулен Ашимбаев в программе "Бетпе-бет" телеканала 24KZ высказался о важности правового развития государства. Он отметил, что результатом реализации концепции Главы государства "Закон и порядок" должно стать процветание страны и повышение благосостояния граждан, передает BAQ.KZ.
"Правовое государство – это Закон, верховенство права. Это также означает, что все действия, все общественные отношения должны осуществляться в рамках закона. Отсюда следует принцип "Закона и Порядок" Президента страны. Все должны подчиняться закону. Должно быть верховенство закона. Тогда будет порядок, тогда будет развитие государства, процветание страны", – сказал Маулен Ашимбаев.
