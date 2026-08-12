Закон и равные возможности: о чем говорили НПК и «Ауыл» на теледебатах

В Казахстане продолжаются теледебаты политических партий, участвующих в выборах в Курултай. В ходе очередного эфира представители Народной партии Казахстана и партии «Ауыл» обозначили свои подходы к вопросам законности, равенства возможностей и развития села.

Представитель НПК Ирина Смирнова заявила, что законодательство должно соответствовать актуальным вызовам общества и обеспечивать порядок.

«Народная партия выступает за соблюдение закона как основу благополучного и процветающего общества», — подчеркнула она.

При этом Смирнова подвергла критике отдельные предложения партий «Байтақ» и ОСДП. В частности, речь идет об инициативе ввести уголовную ответственность для юридических лиц, а также предложении предоставить политическим партиям эфирное время на государственных телеканалах.

Представитель партии «Ауыл» Ерболат Саурыков в свою очередь сосредоточился на проблемах жителей сельской местности. Он отметил, что возможности жителей отдаленных населенных пунктов и крупных городов сегодня остаются неравными.

«Равны ли сегодня возможности жителя отдаленного населенного пункта и жителя мегаполиса в получении качественного образования, доступной медицинской помощи и государственных услуг? Нет, не равны», — заявил Саурыков.

В партии «Ауыл» также выступили за обеспечение справедливой оплаты труда фермеров. Кроме того, партия предлагает создать консультационные центры «Ауыл көмегі», которые должны помогать сельским жителям в решении актуальных вопросов.

Теледебаты проходят в рамках предвыборной кампании перед выборами в Курултай.