Закон о банках: Цифровой тенге становится законным платежным средством в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О банках и банковской деятельности в РК" и "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты по вопросам регулирования финансового рынка, связи и банкротства". Документы открывают путь для масштабного внедрения цифровых финансовых технологий в стране, передает BAQ.KZ.
По информации Нацбанка, одним из ключевых нововведений является официальное признание цифрового тенге законным платежным средством. Эмиссию цифровой валюты будет осуществлять исключительно Национальный банк РК, а взаимодействие с ней будет возможно через лицензированных участников финансового рынка.
Закон закрепляет создание и развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), включающей:
-
Национальную платежную систему и систему межбанковских переводов;
-
Межбанковскую систему мобильных платежей и QR-платежей;
-
Платформу цифрового тенге;
-
Систему биометрической идентификации;
-
Национальный центр по противодействию мошенничеству (Антифрод-центр).
Это позволит расширить доступ к финансовым услугам, сделать их прозрачными и безопасными, а также усилить конкуренцию на рынке.
Кроме того, законы создают правовую основу для регулируемого оборота цифровых финансовых активов, включая лицензируемые криптовалюты и смарт-контракты. Такой подход обеспечивает защиту прав граждан и прозрачность операций, открывая новые возможности для инновационных финансовых сервисов.
По словам экспертов, внедрение цифрового тенге и укрепление НЦФИ позволит Казахстану стать одним из лидеров в области цифровых финансов в Центральной Азии, обеспечивая бесшовную интеграцию цифровых инструментов в национальную экономику.
