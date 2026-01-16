Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы "О банках и банковской деятельности в РК" и "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты по вопросам регулирования финансового рынка, связи и банкротства". Документы открывают путь для масштабного внедрения цифровых финансовых технологий в стране, передает BAQ.KZ.

По информации Нацбанка, одним из ключевых нововведений является официальное признание цифрового тенге законным платежным средством. Эмиссию цифровой валюты будет осуществлять исключительно Национальный банк РК, а взаимодействие с ней будет возможно через лицензированных участников финансового рынка.

Закон закрепляет создание и развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ), включающей:

Национальную платежную систему и систему межбанковских переводов;

Межбанковскую систему мобильных платежей и QR-платежей;

Платформу цифрового тенге;

Систему биометрической идентификации;

Национальный центр по противодействию мошенничеству (Антифрод-центр).

Это позволит расширить доступ к финансовым услугам, сделать их прозрачными и безопасными, а также усилить конкуренцию на рынке.

Кроме того, законы создают правовую основу для регулируемого оборота цифровых финансовых активов, включая лицензируемые криптовалюты и смарт-контракты. Такой подход обеспечивает защиту прав граждан и прозрачность операций, открывая новые возможности для инновационных финансовых сервисов.

По словам экспертов, внедрение цифрового тенге и укрепление НЦФИ позволит Казахстану стать одним из лидеров в области цифровых финансов в Центральной Азии, обеспечивая бесшовную интеграцию цифровых инструментов в национальную экономику.