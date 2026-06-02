Закон о харассменте планируют внести в Парламент в 2026 году

Проект закона о харассменте планируют внести на рассмотрение в 2026 году. Об этом на брифинге в Правительстве сообщил Министр труда и социальной защиты Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, в 2022 году Международная организация труда рекомендовала Казахстану и ряду других стран рассмотреть законодательное закрепление норм против харассмента.

«В 2023 году мы подали заявку в Министерство юстиции, чтобы включить инициативный законопроект Министерства труда в план законопроектных работ. В 2024 году этот план был сформирован и утвержден. В 2025 году мы уже подготовили и разработали законопроект, вносим его в Курултай», - сказал министр.

Он отметил, что поправки в закон о харассменте обсуждают и с работодателями, и с правозащитными организациями.

«Работодатели и Национальная палата предпринимателей «Атамекен» в целом понимают, что такую поправку нужно вводить. Но она требует более детальных уточнений: что будет регулироваться подзаконным актом, что - законодательством, какая ответственность будет у работодателей, какие виды ответственности должны быть и так далее», - сказал министр.

В подготовленном министерством законопроекте предусмотрены поправки, направленные на противодействие харассменту на рабочих местах. В частности, предлагается закрепить само понятие харассмента, а также определить ответственность работодателя в случае выявления таких фактов.