Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О профилактике правонарушений", передает BAQ.KZ.

Одновременно подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан".

Кроме того, Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". Поправки направлены на совершенствование механизмов административной ответственности и повышение результативности правоприменительной практики.

Новый закон существенно расширяет перечень и компетенцию субъектов профилактики правонарушений, а также вводит новые механизмы их координации и взаимодействия. Ключевая роль в этой системе отводится межведомственному взаимодействию, которое будет обеспечиваться через Межведомственную комиссию по профилактике правонарушений при правительстве, а также аналогичные комиссии при местных исполнительных органах областей, городов республиканского значения, столицы, районов и городов областного значения.

Законом впервые предусмотрено формирование Национального доклада о состоянии общественной безопасности и профилактике правонарушений в Республике Казахстан. Доклад будет вноситься правительством на рассмотрение президенту страны и станет инструментом комплексной оценки ситуации в этой сфере.

В рамках реализации принципа "Закон и Порядок" пересмотрена сама система профилактики правонарушений. Она будет включать общие, индивидуальные и специальные меры. Общая профилактика ориентирована на формирование государственной политики за счёт устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Уполномоченные лица государственных органов и организаций наделяются правом применения мер индивидуальной профилактики. В их числе профилактическая беседа, официальное предостережение, запрет на приближение, административное взыскание, учет лиц и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профилактический учет и контроль, защитное предписание и другие предусмотренные законом меры.

Одновременно уполномоченные органы получают право применять специальные меры профилактики, направленные на предупреждение отдельных видов правонарушений, а также на устранение причин и условий их совершения.

Закон вводит виктимологическую профилактику правонарушений. Она включает меры, направленные на снижение риска для конкретного лица или группы лиц стать потерпевшими от правонарушения.

Отдельной новеллой стало вовлечение граждан в профилактику правонарушений через добровольное содействие правоохранительным органам. Такой подход призван усилить общественное участие в обеспечении безопасности.

Документ также закрепляет особенности профилактики бытового насилия, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, в общественных местах, экономических правонарушений, а также детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На законодательном уровне вводится само понятие и перечень общественных мест.

Законом внесены изменения и дополнения в 17 законодательных актов, включая Гражданский, Уголовно-исполнительный, Административный процедурно-процессуальный и Социальный кодексы, а также ряд других законов. В частности, в Уголовно-исполнительном кодексе расширяются категории лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в отношении которых устанавливается административный надзор, а также увеличиваются сроки такого надзора.

В Административном процедурно-процессуальном кодексе уточняются предмет петиции и перечень вопросов, которые не могут быть предметом петиции. К ним отнесены, в том числе, вопросы, порочащие честь и достоинство либо деловую репутацию физических и юридических лиц, а также любые формы распространения и популяризации наркотических средств и психотропных веществ.

В целях усиления защиты прав детей акимы областей, городов республиканского значения и столицы наделяются полномочиями по созданию регионального уполномоченного органа по защите прав детей в структуре акиматов. На законодательном уровне закрепляются функции этого органа, а его сотрудникам предоставляется особый статус с правом ношения одежды установленного образца в соответствии с Законом "О правах ребенка в Республике Казахстан".

Для обеспечения прозрачности деятельности частных судебных исполнителей и поддержания баланса в системе принудительного исполнения пересмотрен механизм распределения исполнительных документов между ними.

Кроме того, в целях защиты участников дорожного движения от неправомерных действий водителей электросамокатов вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов, которыми являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, сдающие их в аренду. Также устанавливается обязанность ведения учета с присвоением и размещением на электросамокатах регистрационных номеров в порядке, определяемом Министерством внутренних дел.