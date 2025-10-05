Несмотря на принятый Закон "О статусе педагога", учителей в Казахстане всё ещё нередко пытаются привлечь к несвойственным обязанностям — от участия в субботниках до отчётности, не связанной с обучением. Однако, по данным Министерства просвещения, после введения закона количество подобных нарушений сократилось в три раза. Как действует документ, какие реальные перемены ощутили педагоги и почему защита их прав зависит не только от законодательства, но и от самих учителей — разбирался корреспондент Baq.kz.

Закон "О статусе педагога" приняли в Казахстане почти 5 лет. В нем прописан запрет на привлечение преподавателей к несвойственным обязанностям. Определены меры ответственности и за другие нарушения прав учителей. Это административные взыскания: от предупреждения до штрафов.

"Нарушение влечет административное взыскание в виде предупреждения. При повторении в течение года устанавливаются следующие штрафы: 20 МРП - для должностных лиц. 60 МРП - для субъектов малого бизнеса и НПО. 80 МРП - для субъектов среднего бизнеса, 120 МРП - для крупного бизнеса", - сообщили в комитете по обеспечению качества в сфере образования.

По информации госоргана, за проявление неуважения к педагогу предусмотрена ответственность по статье 409 Кодекса об административных правонарушениях. За оскорбление чести и достоинства учителя с виновника могут взыскать штраф в размере до 30 МРП. Это около 118 тысяч тенге. А если неправомерные действия совершат ученики в возрасте от 12 до 16 лет, накажут родителей. Им придется уплатить взыскание – 20 МРП. Это в 2025 году 78 640 тенге.

В целом при повторных нарушениях в течение года размеры штрафов увеличиваются. Кроме того, виновника могут посадить на срок до 5 суток.

По последним данным министерства просвещения, в Казахстане функционирует 23 тысячи организаций образования. В них работает около 600 тысяч учителей.

Преподаватель начальных классов из Астаны Гульнур Газизова считает, что современный учитель - это не просто преподаватель, а наставник, психолог, цифровой медиатор и вдохновитель.

"Несмотря на множество вызовов, профессия даёт возможность постоянно развиваться, быть в центре образовательных трансформаций и оказывать реальное влияние на общество. Успешный педагог сегодня - это гибкий, открытый к новому профессионал, способный объединить традиции и инновации в интересах учеников. Но и есть сложности, как и в любой профессии", - делится Гульнур Газизова.

Часто педагоги работают не только на уроках, но и дома, рассказывает учительница. Они проверяют работы, готовят материалы и заполняют отчёты. При этом сталкиваются с эмоциональным давлением со стороны родителей и администрации. Это может приводить к профессиональному выгоранию.

"Увеличивается объём отчётности, бумажной работы и административной нагрузки, которая отнимает время у реального преподавания. А также современные дети растут в информационно перенасыщенной среде, где сложно удержать и внимание на учебном материале. Часто приходится бороться с низкой мотивацией и отсутствием интереса к учёбе. Для меня самое ценное - это огонь в глазах детей. Потому что именно он говорит о том, что между учителем и учеником случилось главное - настоящий, живой контакт. И когда ты видишь этот огонь - всё остальное приобретает смысл", - поделилась педагог.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова о проблемах преподавателей знает не понаслышке. В парламенте она отстаивает права педагогов. По профессии - преподаватель биологии. Долгие годы проработала в школе. Начинала учителем, а после стала директором. Вспоминает, как будучи руководителем, а это почти 10 лет назад, сталкивалась с проблемой дефицита кадров.

"Очень много вакансий, как директор школы, не могла закрыть. Учителей математики, физики, химии и биологии, также русского языка. Преподавателей не хватает, как будто бы в то же время министерство просвещения дали рекомендацию - увольнять пенсионеров, говоря, что никаких проблем нет, все вакансии закрыты. А наши выпускники не идут учиться на такие сложные специальности, как, например, учитель математики. Если идут, то, по-моему, 80% выпускников педагогических вузов потом по окончании, вообще не идут в школу", - говорит Ирина Смирнова.

Они устраиваются не по профессии. Поэтому при отборе в педагогические вузы депутат предлагает не только учитывать баллы, набранные на ЕНТ, но и исследовать психологическую готовность абитуриентов работать в системе. При этом во время учебы предусмотреть больше практики. Это необходимо для того, чтобы человек почувствовал, сможет ли он работать с детьми и обучать их.

"Хочет он это делать или он просто пришел учиться, потому что там повышенная стипендия и есть определенные преференции? То есть это тоже нужно изучать и рекомендовать поступать только тем абитуриентам, которые, действительно, соответствуют определенным качествам, о которых я сейчас говорила", - отметила мажилисвумен.

Она уверена, после того, как в стране заработал Закон "О статусе педагога", ситуация с нарушением прав учителей изменилась в лучшую сторону. Значительно уменьшилось количество фактов, когда преподавателей привлекали на городские субботники, массовые мероприятия или заставляли делать ремонт.

"Учителя сами должны, уважая себя, не соглашаться на выполнение несвойственных функций и работать в законном поле. Если учитель сам соглашается на то, что он будет делать то, что не должен по своим функциональным обязанностям, вопрос - к учителю. Также к чиновникам. Если же настаивают на выполнении несвойственных функций учителем, скажем, чиновники чаще всего, то нужно этому противостоять законными методами, подавать рапорты, заявления, обращаться в суд. Но много ли мы слышали таких процессов?", - задается вопросом парламентарий.

Повысить искусственно престиж учителя невозможно, продолжает Ирина Смирнова. Она считает, что это сакральный вопрос.

"Если учитель сам соответствует высоким требованиям стандарта учителя, его будут уважать и так. Если же он допускает определенные нарушения, не соответствует тем обязанностям, которые должен выполнять. Если педагог не очень хорошо владеет предметом, а у нас 56 % учителей не могут сдать даже предметный тест. Статус учителя - это не просто слово. Это служение. Если он служит со всей ответственностью, со всей вовлеченностью, то, однозначно, его будут уважать и без закона о статусе", - резюмировала депутата мажилиса.

Ее коллега сенатор Есбай Амангельды в прошлом проработал учителем больше двадцати лет. Он уверен, что ситуация с соблюдением прав педагогов существенно изменилась. Депутат вспоминает, как часто раньше задействовали преподавателей в различных мероприятиях, в том числе по уборке улиц. После того, как приняли Закон "О статусе педагога", такая практика стала редкостью, считает парламентарий.

"Нет давления со стороны школьной администрации. Перемены есть и во взаимодействии с родителями школьников. Раньше, априори, считалось, что педагог несет ответственность за всё, было много нареканий, требований. Сейчас идёт поэтапное повышение зарплаты учителей, большое внимание уделяется повышению их квалификации и обучению. Закон работает. Я поздравляю педагогов с профессиональным праздником, они выполняют огромную и очень важную работу по воспитанию молодого поколения, нашего будущего", - поделился сенатор Есбай Амангельды.

В целом за исполнением закона "О статусе педагога" и за защитой прав учителей следит комитет по обеспечению качества в сфере образования при министерстве просвещения. Его специалисты контролируют и соблюдение норм педагогической этики.

"Соблюдение законности и дисциплины в сфере образования - общая и обязательная задача. Поэтому региональные управления образования и территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования должны не только проводить разъяснительную работу, но и обеспечивать реальное исполнение норм законодательства. Ключевым звеном качественной реализации государственной политики на местах являются именно местные исполнительные органы", - сообщили в ведомстве.

Все государственные органы обязаны исполнять Закон "О статусе педагога", отметили в комитете. Региональные управления образования и территориальные департаменты не только должны разъяснять нормы, но и обеспечить их реальное соблюдение.

"Закон и порядок в сфере образования должны быть безусловным правилом для всех. По вопросам, возникающим на региональном уровне, педагоги могут напрямую обращаться в соответствующие территориальные департаменты и управления образования. Контактные данные руководителей департаментов и управлений открыто размещены на официальных сайтах министерства просвещения, комитета, а также на официальных страницах в социальных сетях. Государство системно усиливает поддержку педагогов. Закон "О статусе педагога" стал фундаментом для формирования нового отношения к учителю - как к стратегическому ресурсу нации", - считают в профильном министерстве.

В ведомстве рассказали, что пересмотрели подходы к аттестации учителей и реализуют комплекс инициатив для их профессионального роста. Кроме того, стимулируют лучших педагогов, которые показывают высокие результаты в обучении и воспитании детей.

"Основными целями настоящего Закона являются создание и поддержание особых условий для педагогов, закрепление их профессионального статуса, а также повышение их правового положения и социальной защиты", - подчеркнули в минпросвещения.

Стоит отметить, что в стране учредили специальную государственную награду для преподавателей "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы". Медаль присвоили 95 учителям. К слову, за последние пять лет в 3 раза увеличили объем средств, выделяемых на сферу образования.

"За последние четыре года зарплата выросла в 2 раза. Сейчас надбавки получают более 500 тысяч педагогов. Запущен проект "1000 лидеров изменений в образовании". Более 400 участников этого проекта уже стали директорами школ. Кроме того, Казахстан — одна из немногих стран, в которых существует практика поощрения педагогов за достижения в области образования, подготовку призеров олимпиад и получение государственных наград", - отчитались в профильном ведомстве.

По их данным, в прошлом году лауреатами государственных премий стали 89 педагогов. Они получили по 3,6 миллионов тенге. Лауреатам звания "Лучший педагог" стали свыше 700 преподавателей, им выплачивается премия в размере 1000 МРП.

Между тем, несмотря на принятый почти пять лет назад Закон "О статусе педагога", случаи нарушения прав учителей в Казахстане всё ещё встречаются. Педагогов по-прежнему пытаются привлекать к несвойственным функциям. Однако масштабы подобных нарушений заметно сократились. Так усилилась административная ответственность, постепенно растет уважение к учительскому труду.

Закон, действительно, стал фундаментом для формирования нового отношения к педагогам, но его эффективность во многом зависит от самих учителей. То есть от их готовности отстаивать свои права, а также от добросовестности чиновников, администрации школ и местных органов власти. Повышение статуса учителя невозможно формальными мерами, считают эксперты. В первую очередь, оно должно подкрепляться профессионализмом, снижением бюрократической нагрузки, созданием условий для их развития и обеспечением достойного уровня жизни. Только тогда профессия сохранит своё значение как стратегический ресурс нации.