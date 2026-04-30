Депутаты Сената предлагают вернуть в Мажилис резонансные поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», передает BAQ.KZ.

С момента поступления закона в Сенате прошло 5 заседаний рабочей группы. Поступило свыше 300 обращений граждан. В обсуждении принимали участие сенаторы, представители госорганов, зоозащитники, общественники. Большую обеспокоенность по ситуации с бродячими животными высказывали и представители регионов.

Сенаторами предложены следующие поправки:

- точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных предложено определять маслихатам каждого региона самостоятельно.

Редакция Закона, принятая Мажилисом, предпологала применение эвтаназии по истечении пяти суток после сдачи бродячих животных в приют или пункт временного содержания;

- предложено отказаться от применения термина «эвтаназия» в статье 15 при регулировании численности бродячих животных;

- ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не только наличие такого средства учета, как чип. В кратчайшие сроки на практике будет сложно обеспечить поголовное чипирование всех домашних животных, особенно в дальних аулах, такая поправка снимает возможные риски и перекосы в правоприменении.

Также предложен ряд других содержательных поправок и изменений юридического характера. Все они внесены в сравнительную таблицу и профильный комитет Сената предложил возвратить закон в Мажилис.