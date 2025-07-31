Нормы пожарной, промышленной и сейсмоопасности для ряда объектов претерпят изменения, передает BAQ.KZ.

В конце июня Глава государства подписал Закон по вопросам гражданской защиты, электроэнергетики и управления госимуществом, предусматривающий более 600 поправок в 10 кодексов и 37 законов. Ключевые изменения в документе разъяснил вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Кеген Турсынбаев.

"В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей и зданиях высотой более 28 метров, территориальные органы МЧС будут выдавать заключения об их соответствии требованиям пожарной безопасности при вводе в эксплуатацию. Внедрение данной нормы позволит предотвратить факты ввода и дальнейшей эксплуатации объектов с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности", - рассказал представитель МЧС РК.

Кроме того, внедряется система страхования торговых объектов площадью более двух тысяч квадратных метров для возмещения ущерба. Вводятся нормы по выдаче разрешения на монтаж, наладку и техобслуживание пожарной автоматики. А также по согласованию специальных технических условий на строительство уникальных объектов, аналогичных ТРЦ "Хан Шатыр" и ЭКСПО.

МЧС наделят полномочиями по согласованию Сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов. Кроме того, теперь вводится требование по оснащению профессиональных аварийно-спасательных служб на праве собственности, специализированным комплексом зданий и сооружений, учебно-тренировочным полигоном, пыле-газоаналитической лабораторией, специальной техникой, аппаратурой и оборудованием. На опасных производственных объектах за организациями закрепляется обязанность по созданию отдельной службы производственного контроля. Они будут прямо подчиняться первому руководителю организации.