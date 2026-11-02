Законодательные реформы и контроль за строительством: приоритеты партии «Әділет»

На расширенном заседании актива партия «Әділет» определила основные меры по реализации Послания Президента, сделав акцент на совершенствовании законодательства и контроле за исполнением государственных инициатив.

Как отметил политолог Эдуард Полетаев, среди приоритетов фракции под руководством Ербола Адаева — разработка нового Гражданского кодекса, цифровизация инфраструктуры, внедрение прозрачных стандартов содержания жилья и проработка трёхлетнего моратория на проверки малого бизнеса.

По словам политолога Данияра Ашимбаева, партия намерена усилить контроль за реализацией поручений на местах. Для этого планируется открыть отраслевые проектные офисы во всех регионах, уделив особое внимание инициативе «Халықтық құрылыс».

Как подчеркнул журналист Алмас Алтай, главным показателем реализации намеченных планов станут конкретные результаты для населения: качественные дороги, комфортные школы, защита бизнеса, доступная медицина и решение социальных проблем.