В Мажилисе Парламента Республики Казахстан исполняющий обязанности министра торговли и интеграции Айдар Абилдабеков представил законопроект о ратификации соглашения о согласованной системе определения страны происхождения товаров, вывозимых из таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает BAQ.KZ.

Соглашение направлено на унификацию порядка подтверждения и удостоверения страны происхождения товаров при их вывозе из таможенной территории ЕАЭС, включая территорию Казахстана. Законопроект предусматривает, что при вывозе товаров устанавливаются единые правила контроля применения тарифных и нетарифных мер регулирования, а также запретов и ограничений, предусмотренных законодательством.

"Соглашение обеспечивает возможность определения страны происхождения товаров, вывозимых из таможенной территории Союза, в соответствии со специальными принципами, устанавливаемыми Евразийской экономической комиссией. Казахстан, как и другие государства-члены, будет контролировать соблюдение единых тарифных и нетарифных мер регулирования при экспорте товаров", — отметил Айдар Абилдабеков.

Ратификация соглашения, по его словам, не приведёт к негативным социально-экономическим или правовым последствиям и не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.