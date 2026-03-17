Завтра на пленарном заседании Мажилиса депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект по вопросам совершенствования трудового законодательства, передает BAQ.kz.

Документ инициирован группой депутатов Парламента и направлен на дальнейшее развитие системы трудовых отношений в Казахстане. Основной акцент сделан на защиту прав работников и повышение ответственности работодателей.

Среди ключевых новелл — защита чести и достоинства работников, обязательное уведомление об изменении условий труда, оплата предсменных медицинских осмотров, а также усиление требований к безопасности на рабочих местах.

Кроме того, законопроектом предусмотрено расширение полномочий местных органов в сфере социального партнёрства и введение новых требований к повышению квалификации инспекторов труда.

Об этих и других новеллах рассказал один из инициаторов законопроекта, депутат Мажилиса Арман Калыков.