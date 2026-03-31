Министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова провела расширенное совещание, посвященное вопросам реализации норм новой Конституции в сфере образования. В ходе встречи были проанализированы итоги и историческое значение общенационального референдума, а также определены стратегические приоритеты реализации конституционных норм, передает BAQ.KZ.

Выступая на совещании, министр отметила, что в новой Конституции образование, наука, инновации и технологии, а также развитие человеческого капитала определены как стратегические приоритеты государственной политики.

"Закрепление обязательности начального и основного среднего образования отражает стратегический подход государства к образовательной политике. В целом система образования будет поэтапно реализовывать задачу, поставленную Главой государства Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым, по формированию успешной и конкурентоспособной технологической нации в условиях глобальных научно технологических изменений. На сегодняшний день главная задача - обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию вне зависимости от места проживания и социального положения. Закрепление начального образования на конституционном уровне определяет доступность качественного образования для каждого ребенка», - сказала она.



Сотрудники министерства также высказали мнения о влиянии новой Конституции на систему государственного управления. Директор департамента инвестиционной политики и развития инфраструктуры, член Президентского молодежного кадрового резерва Айтқожа Абсадыков отметил, что обновленная Конституция является «уверенным шагом в будущее».

"Считаю свои достижения результатом упорного труда и накопленного опыта. Сегодня в стране созданы все условия для профессионального роста молодежи. Основной закон расширяет эти возможности и открывает путь к реализации концепции “Адал азамат”. Человеческий капитал, качественное образование и стремление к инновациям четко обозначены в Конституции как ключевые ценности государства», - отметил Айтқожа Абсадыков.

В совещании затронуты вопросы защиты социальных и семейных ценностей. Главный эксперт департамента правового обеспечения Бекзат Дуйсембаева отметила значимость новых норм Конституции, касающихся института брака и семьи.

«Как многодетная мать, считаю своевременным и крайне важным решением закрепление в новой Конституции нормы о браке как добровольном и равноправном союзе мужчины и женщины. Это укрепляет основы стабильности общества и воспитания подрастающего поколения», - сказала Бекзат Дуйсембаева.

В обсуждении приняли участие руководитель управления Комитета среднего образования Гульсила Муздыбекова и заместитель директора департамента инклюзивного и специального образования Кожахмет Жадигер.

Подводя итоги совещания, руководитель аппарата министерства Айдос Жолманов отметил важность слаженной работы государственного аппарата и неукоснительного исполнения новых правовых норм.