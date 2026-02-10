Проект новой редакции Конституции Республики Казахстан сейчас обсуждают все ньюсмейкеры. Для казахстанцев эта тема стала важным событием и предметом широкого общественного внимания. BAQ.KZ поговорил с руководителем Отдела Института законодательства и правовой информации, доктором PhD Тимуром Авеновым о том, почему сегодня обсуждается не ряд точечных поправок, а целостный новый текст основного закона, и как новая Конституция зафиксирует основы общественного договора между властью и обществом.

Новая редакция Конституции: шаг к современному государству

Эксперт Тимур Авенов в начале обсуждений задался закономерным вопросом: почему сегодня обсуждается не ряд точечных поправок, а целостный новый текст грядущих изменений? Ответ, убеждён он, связан с масштабом изменений, накопившимся запросом общества и необходимостью обновления конституционной архитектуры на современном этапе развития страны.

"Конституция является не только юридическим документом. Она фиксирует основы общественного договора, определяет принципы организации публичной власти и гарантии прав человека. За последние годы Казахстан изменился. Усилился запрос на справедливость и качество государственного управления. Возросли ожидания к понятным и предсказуемым правилам. Существенно усложнилась цифровая среда, в которой реализуются права граждан. В этих условиях разрозненные изменения перестают быть достаточными. Этим всё обуславливается", - говорит Тимур Авенов.

Изменения и дополнения затронули все разделы действующей Конституции, отмечает доктор PhD. Поправки внесены в 77 статей, что составляет 84 процента текста. При таком объеме корректировок речь идет о глубоком обновлении Основного закона, которое требует цельного изложения в новой редакции, объясняет эксперт.

"Юридическая техника предусматривает подготовку правового акта в новой редакции, когда изменения и дополнения охватывают более половины текста. Проект новой редакции предусматривает преамбулу, 11 разделов и 95 статей. Это означает, что предлагается не только изменить отдельные статьи, но и заново выстроить структуру Конституции, повысить согласованность текста и его применимость в правовой практике", - говорит Тимур Авенов.

Смысловые новеллы и то, что меняется в подходах

Обсуждение проекта сопровождалось сбором предложений граждан и экспертного сообщества через открытые механизмы обратной связи. Поступило более двух тысяч предложений, которые были обобщены и рассмотрены при подготовке проекта, рассказал эксперт BAQ.KZ.

Фото: Тимур Авенов.

"Важным шагом стало создание Комиссии по конституционной реформе, состав которой включает 130 человек. Представительный характер комиссии повышает доверие к процессу и подтверждает, что проект готовился на основе широкой экспертизы и учета различных общественных позиций. В общественной дискуссии важно не сводить реформу к перечню пунктов, а понять, какие подходы закладываются в новый текст", - говорит Авенов.

Итак, важным эксперт считает обозначить:

Первое: усиление человекоцентричного подхода. В проекте подчеркивается ориентация на права и свободы человека, которые получают статус приоритета государства. Это усиливает требования к качеству правоприменения и к ответственности государственных органов. Для граждан это означает более четкий стандарт того, как должны приниматься решения и как должна обеспечиваться защита прав.

Второе: закрепление принципов, формирующих ценностную рамку государства. Особое значение имеет конституционное закрепление справедливости, законности и порядка, а также бережного отношения к природе. Такие положения важны как ориентиры для законодателя и правоприменителя, поскольку они задают общий смысловой контур для развития правовой системы.

Третье: предусматривается защита прав граждан в цифровой среде. Вынесение этой темы на уровень Конституции отражает то, что цифровая среда стала частью повседневной жизни, а вопросы данных, частной жизни и цифровых сервисов требуют устойчивой конституционной рамки.

Четвертое: уточнение светского характера государства. Проект закрепляет разграничение религии и государства и подчеркивает светский характер образования и воспитания. Это обеспечивает предсказуемость регулирования и способствует укреплению общественного согласия.

Пятое: обновление институциональной модели и развитие представительных механизмов. В проекте предлагается новая архитектура представительных институтов и механизмов общественного диалога.

Для общества важно, чтобы такие изменения обсуждались по существу, с акцентом на эффективность, представительность, подотчетность и устойчивость системы, заключил эксперт.

Почему это важно именно сейчас

Конституционная реформа важна не сама по себе, а через практический эффект. Обновление Основного закона позволяет повысить правовую определенность, устранить неоднозначности и укрепить предсказуемость правил. Это формирует более устойчивые гарантии защиты прав человека и повышает доверие к институтам государства.

В заключении руководитель Отдела Института законодательства и правовой информации Тимур Авенов резюмировал: новая редакция Конституции в таком понимании будет являться обновленным общественным договором. А все подобные выверенные документы должны быть понятны гражданам и работоспособны в правовой практике. Это и есть главный лейтмотив и задача, стоящая перед государством и обществом.

Автор: Инара Ахамбекова.