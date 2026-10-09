Закрыл госномер тканью и лишился прав на год: в Туркестанской области наказали водителя

В Туркестанской области суд назначил пять суток административного ареста водителю, который намеренно закрыл государственный номер автомобиля тканью. Кроме того, мужчину лишили права управления транспортными средствами на один год.

Нарушение выявили сотрудники центра оперативного управления на автодороге Шымкент — Самара.

За рулем автомобиля Toyota находился 25-летний житель Шымкента, следовавший из Сарыагаша в направлении Туркестана.

Собранные материалы передали в суд. По итогам рассмотрения водитель был признан виновным и привлечен к административной ответственности.

Также установлено, что с начала года мужчина шесть раз нарушал правила дорожного движения.

Полицейские продолжают выявлять нарушения и принимать меры для обеспечения безопасности на дорогах.