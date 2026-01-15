Сегодня в Казахстане вновь заговорили о судьбе районной прессы. Депутат Бибигуль Жексенбай в своём депутатском запросе подчеркнула: несмотря на цифровую эпоху, традиционные газеты остаются ключевым источником исторической памяти, правовой информации и социальной справки о регионах, передает BAQ.KZ.

В своём запросе депутат Жексенбай привела тревожную статистику: за последние три года в стране закрыто более 600 газет и журналов, в основном районных и местных. При этом архивные материалы этих изданий — уникальные первоисточники для науки, исторических и социально-экономических исследований.

– Архивы районной и местной прессы – это уникальные первоисточники для науки, анализа регионального развития, демографии, миграции, оценки эффективности государственной политики, журналистики и краеведения, — подчеркнула Бибигуль Жексенбай.

Она предложила провести полную инвентаризацию архивов, утвердить единый национальный стандарт хранения и оцифровки и рассмотреть возможность создания пилотного проекта единого цифрового архива районной прессы по образцу США и Великобритании.