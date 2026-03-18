На автодороге «Астана – Щучинск» на 29 километре временно закрылся санитарно-гигиенический узел, из-за этого директор филиала сервисной компании лишился должности, передает BAQ.kz.

После служебного расследования «КазАвтоЖол» директор областного филиала сервисной компании уволен. Сотрудники филиала и центрального аппарата привлечены к ответственности.

Отметим, что вдоль трасс уже установлено 176 теплых модульных санузлов, в этом году появятся еще 13 в 10 регионах, часть объектов строится с участием частных инвесторов.

На всех узлах есть QR-коды для связи с контакт-центром «1403» и WhatsApp-диспетчерской службой, чтобы быстро реагировать на обращения водителей.