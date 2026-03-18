Закрытые санузлы вдоль трассы привели к увольнению директора
Сегодня 2026, 07:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: КазАвтоЖол
На автодороге «Астана – Щучинск» на 29 километре временно закрылся санитарно-гигиенический узел, из-за этого директор филиала сервисной компании лишился должности, передает BAQ.kz.
После служебного расследования «КазАвтоЖол» директор областного филиала сервисной компании уволен. Сотрудники филиала и центрального аппарата привлечены к ответственности.
Отметим, что вдоль трасс уже установлено 176 теплых модульных санузлов, в этом году появятся еще 13 в 10 регионах, часть объектов строится с участием частных инвесторов.
На всех узлах есть QR-коды для связи с контакт-центром «1403» и WhatsApp-диспетчерской службой, чтобы быстро реагировать на обращения водителей.
