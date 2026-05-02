Закрывается крупнейший лоукостер Северной Америки

Одна из самых известных бюджетных авиакомпаний Северной Америки Spirit Airlines объявила о полном прекращении деятельности, передает BAQ.kz со ссылкой на BBC.

По данным компании, переговоры с администрацией Дональда Трампа о финансовой поддержке в размере 500 млн долларов не дали результата. После этого перевозчик сообщил на своём сайте, что «с глубоким разочарованием» начинает организованное сворачивание работы.

Ситуацию усугубил резкий рост цен на авиационное топливо. По информации компании, стоимость топлива Jet A-1 за последние недели выросла почти в два раза. Это произошло на фоне военного конфликта США и Израиля с Ираном и частичных ограничений в районе Ормузского пролива.

Ещё до этого Spirit Airlines уже находилась в сложном положении и в августе прошлого года второй раз за год подала заявление о банкротстве. Несмотря на попытки восстановиться — сокращение маршрутов и оптимизацию флота — улучшить ситуацию не удалось.

В ночь с пятницы на субботу авиакомпания отменила все рейсы и пообещала пассажирам вернуть деньги за билеты.

На момент закрытия Spirit Airlines эксплуатировала более 100 самолётов Airbus семейства A320 и выполняла рейсы по десяткам направлений в США, Мексике, странах Карибского бассейна и Южной Америке.