В Жамбылской области завершилось резонансное судебное разбирательство по уголовному делу, связанному с хищением бюджетных средств, выделенных на организацию дистанционного обучения школьников во время пандемии, передает BAQ.KZ

Обвиняемыми по делу проходили бывший руководитель отдела образования акимата Байзакского района Нуралиев Н. и директор ТОО "BSB Trade&Advertising" Темиргали Б.

Ранее, 26 марта 2024 года суд №2 города Тараз оправдал обоих фигурантов, однако по протесту Генерального прокурора РК Верховный суд отменил оправдательный приговор. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в Жамбылский областной суд.

Как установило следствие, при закупке оргтехники для школ района в период пандемии в 2020 году, чиновник и бизнесмен использовали свои должностные положения для хищения свыше 17 миллионов тенге из бюджета. Эти средства предназначались для обеспечения школьников техникой в условиях дистанционного обучения, однако, как выяснилось, часть закупок была фиктивной.

30 мая 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда признала Нуралиева Н. виновным по статье 371 части 2 УК РК (халатность). Однако, в связи с истечением срока давности, он освобожден от уголовной ответственности на основании статьи 71 Уголовного кодекса.

Темиргали Б., в свою очередь, признан виновным в мошенничестве в крупном размере (статья 190 часть 4 пункт 2 УК РК). Суд назначил ему условное наказание сроком на пять лет.

Апелляционный приговор вступил в законную силу с момента оглашения. Решение стало финальной точкой в деле, вызвавшем широкий общественный резонанс, поскольку касалось средств, предназначенных для школьников в критический период пандемии.