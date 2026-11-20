В Казахстане пересматривают правила проведения закупок в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС). Причиной стали нарушения при проведении конкурсов и жалобы потенциальных подрядчиков, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом на заседании Общественного совета сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

По словам Каната Бозумбаева, прозрачность финансирования, обоснованность отбора проектов, соблюдение сроков и качество выполненных работ — очень важные вопросы.

"Первый год реализации нацпроекта показал, что в регионах работа велась по-разному. Это связано с тем, что в проекте участвуют более 200 субъектов естественных монополий", — отметил Канат Бозумбаев.

По его словам, закупки в рамках нацпроекта были объединены на единой электронной площадке с общими правилами для всех участников. Однако первый год реализации проекта показал необходимость совершенствования действующих процедур. В настоящее время ведётся работа по их улучшению.

Вице-премьер пояснил, что сейчас субъекты естественных монополий самостоятельно объявляют конкурсы и подводят их итоги. Такая практика сопровождается многочисленными нарушениями и жалобами со стороны потенциальных подрядчиков.

Для рассмотрения спорных вопросов предусмотрена апелляционная инстанция в лице Комитета по регулированию естественных монополий.