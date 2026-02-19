Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление 2023 года не достигло целей из-за недостаточного выделения ресурсов со стороны президента Владимира Зеленского и чиновников, сообщает BAQ.kz.

В интервью Associated Press он отметил, что операции в Энергодаре и Мелитополе отклонились от первоначального плана, а российские войска успели укрепить позиции. Двое западных военных анонимно подтвердили слова Залужного, подчеркнув, что амбициозность и задержки в реализации действий сыграли против Украины.

СМИ обращают внимание, что Залужный сделал эти заявления в контексте своих политических амбиций: глава ВСУ впервые публично отметил глубокий разрыв с Зеленским, что, по оценке журналистов, может повлиять на общественное мнение и обозначить его как потенциального соперника на президентских выборах после окончания войны.

В то же время Залужный подчёркивает, что пока не обсуждает свои политические планы, чтобы не подрывать национальное единство в условиях военного конфликта.