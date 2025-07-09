Замакима Алматинской области попал в серьёзное ДТП: он в реанимации
Чиновник в тяжёлом состоянии после аварии в Алматинской области.
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В ночь с 8 на 9 июля на автодороге Тонкерис – Байсерке произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля заместителя акима Алматинской области Асета Масабаева, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. В ведомстве также напомнили о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, особенно в тёмное время суток и на загородных трассах.
По информации портала Orda.kz, в момент аварии в салоне автомобиля находился сам Асет Масабаев, а за рулем был его водитель. После столкновения чиновника срочно госпитализировали в областную многопрофильную больницу. На данный момент он находится в реанимации.
Врачи диагностировали у замакима:
- сочетанную травму,
- сотрясение мозга,
- закрытую травму грудной клетки,
- переломы рёбер и многочисленные ушибы.
Состояние пациента оценивается как тяжёлое.
Асет Масабаев является заместителем акима региона Марата Султангазиева и курирует ключевые направления: строительство, ЖКХ, транспорт, энергетику, архитектуру и градостроительство.
Комментариев от управления здравоохранения по состоянию пострадавшего пока не поступало.
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