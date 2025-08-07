В Жетысу прокуратура защитила права предпринимателя, подвергшегося незаконному давлению со стороны акимата, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре региона, в ходе мониторинга деятельности госорганов был выявлен факт вмешательства в предпринимательскую деятельность со стороны заместителя акима Панфиловского района.

Чиновник направил в адрес ТОО, владеющего действующим автовокзалом в Жаркенте, письмо с требованием перенести объект за пределы города. Это противоречило закону и создавало риски для работы бизнеса и удобства пассажиров.

В надзорном органе подчеркнули, что такие действия нарушают статью 173 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусматривающую ответственность за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства.

По итогам проверки заместитель акима был привлечён к административной ответственности и оштрафован на сумму свыше 190 тысяч тенге. Права предпринимателя восстановлены.

В прокуратуре Жетісу отметили, что соблюдение прав предпринимателей находится на особом контроле.