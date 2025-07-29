В Уральске разгорелся скандал вокруг нового генерального плана города. Документ, за который из бюджета было выплачено 250 млн тенге, содержал упоминания о Караганде и Семее, что вызвало волну негодования со стороны общественности. За допущенные ошибки заместителю акима Азамату Халелову объявлен выговор, передает BAQ.KZ.

Проект корректировки генерального плана был представлен общественности 15 июля 2025 года. Во время слушаний житель города Данил Макатуха обратил внимание, что в пояснительной записке к генплану обсуждается развитие Караганды, включая добычу угля, структуру промышленных зон и экологические аспекты — что не имеет никакого отношения к Уральску.

Ошибку объяснили как "технический сбой". По словам Халелова, компания-разработчик ТОО "Grado", базирующаяся в Алматы, параллельно работает над несколькими городскими генпланами, и в материалы Уральска были случайно вставлены фрагменты другого проекта.

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"Волну эмоций и негатива у населения вызвали материалы, загруженные на сайт акимата. Они содержали упоминания других городов. Все замечания устранены, на сайте размещены исправленные документы", — прокомментировал Халелов в видеообращении.

При этом виновный специалист отдела архитектуры, который должен был нести ответственность, успел уволиться до получения дисциплинарного взыскания.

Разработкой корректировки генплана занималась алматинская фирма ТОО "Grado". Стоимость работ составила 250 миллионов тенге. Несмотря на заверения, что документы были исправлены, ситуация вызвала вопросы по качеству проектных работ и контролю со стороны городских властей.

На фоне резонанса в соцсетях акимат пообещал усилить контроль за реализацией государственных проектов и документацией, связанной с градостроительством.