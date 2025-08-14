Жуалынский районный суд рассмотрел административное дело в отношении заместителя директора по хозяйственной части одной из школ села Жаңа талап, передает BAQ.KZ.

Проверка, проведённая сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям в апреле 2025 года, выявила нарушения требований пожарной безопасности, на устранение которых было выделено время.

Однако повторная проверка показала, что нарушения так и не устранены. В суде замдиректора полностью признал вину.

По ч.3 ст.462 КоАП на должностных лиц предусмотрен штраф в размере 15 МРП. С учётом характера правонарушения, имущественного положения и признания вины, суд снизил размер штрафа на 30%.

Постановлением суда чиновник оштрафован на 41 тыс. тенге. Решение вступило в законную силу.