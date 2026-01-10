Суд присяжных в Караганде вынес приговор по резонансному делу об убийстве, произошедшем после конфликта в междугороднем автобусе "Караганда – Темиртау", сообщает BAQ.kz со ссылкой на специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области.

Подсудимый признан виновным в убийстве и приговорен к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности. Суд также постановил взыскать с осужденного восемь миллионов тенге в счет компенсации морального вреда. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, смягчающими — провокационное поведение потерпевшего и раскаяние обвиняемого.

Как установил суд, 10 марта 2025 года в автобусе №107 двое мужчин распивали алкоголь и нецензурно выражались, что вызвало недовольство пассажиров. После замечания со стороны одного из них произошел словесный конфликт, который продолжился уже на остановке "Кооператор" в Темиртау. Во время драки подсудимый нанес потерпевшему несколько ножевых ударов. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура настаивала на 15 годах лишения свободы, защита просила о более мягком наказании. Приговор пока не вступил в законную силу.