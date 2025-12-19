Экономика России не находится в стадии обвала, однако замедление её роста способно оказать на Казахстан затяжное и структурное влияние. Об этом в материале BAQ.KZ рассказал эксперт, анализируя возможные экономические сценарии и их последствия для инфляции, продовольственной безопасности, логистики и инвестиционного климата в РК.

В России экономика входит в фазу замедления на фоне жёсткой денежно кредитной политики. По оценкам экспертов, при сохранении высокой ключевой ставки, низких мировых цен на сырьё и укреплённого рубля рост ВВП в 2026 году может замедлиться до 1-1,3 процента, а в отдельных периодах не исключается стагнация или спад. Замедлению экономической активности способствует и возможное сокращение бюджетных вливаний, что снижает спрос и инвестиционные возможности бизнеса.

При этом инфляция в РФ заметно замедляется: по итогам года показатель может составить до 5,6–5,7 процента против почти 10 процентов годом ранее. Эксперты подчёркивают, что экономика сознательно переводится в более устойчивый режим – снижение инфляции рассматривается как приоритет, даже ценой более низких темпов роста.

По словам казахстанского экономиста Армана Бейсембаева, принципиально важно корректно трактовать происходящие процессы.

"Если говорить объективно, экономика России не падает. Она замедляет темпы роста. Это разные состояния экономики, и для Казахстана разница между ними имеет принципиальное значение. Мы уже видели, к чему приводит резкий спад. В 2022 году у нас была своего рода репетиция", –отметил эксперт.

Бейсембаев напомнил, что в 2022 году российская экономика пережила резкий шок, вызванный санкциями и разрывом экономических связей. Тогда российская экономика показывала спад до 15 процентов.

"Во второй половине года началось восстановление, и по итогам года падение составило около 2–3 процентов. Этот сценарий уже был и мы хорошо помним, как он отразился на Казахстане. Основная проблема заключалась не в самих санкциях, а в обрыве логистических цепочек и финансовых связей. Резкий обвал рубля автоматически потянул за собой тенге, а затем начались инфляционные процессы", — подчеркнул он.

Импортозависимость и инфляция

Эксперт отметил, что Казахстан оказался уязвимым из-за высокой зависимости от импорта из России. По его словам, Российская инфляция сначала резко выросла, затем в самой России она начала снижаться. Но в Казахстане этого отката не произошло.

"Мы фактически импортировали не только товары, но и инфляцию, поскольку значительная часть потребления была завязана на российскую экономику. 2022 год наглядно продемонстрировал масштаб структурной зависимости Казахстана от соседней страны. Мы столкнулись с дефицитами по целому ряду товарных позиций", — отметил экономист.

Сахарный кризис и системные ошибки

Самым показательным, по словам эксперта, стал сахарный кризис, который выявил глубину нашей продовольственной зависимости. Бейсембаев напомнил, что до 2022 года Казахстан считал себя практически обеспеченным своим сахаром.

"После того как Россия закрыла экспорт сахара, выяснилось, что около 70 процентов потребляемого в стране сахара поступало именно оттуда. Фактическая обеспеченность собственным производством составляла не более 30 процентов", – сказал он.

Эксперт отмечает, попытки оперативно решить проблему выявили управленческие просчёты. По словам Армана Бейсембаева, фермерам были выделены средства на расширение посевов сахарной свёклы, но при этом не были профинансированы перерабатывающие мощности. Так, заводы оказались не готовы принять увеличенные объёмы сырья, и часть урожая просто не была переработана.

"По итогам 2022 года производство сахара в Казахстане не увеличилось, а сократилось. Проблема усугубилась, несмотря на дополнительные бюджетные вливания. На конец 2025 года эта проблема остаётся нерешённой. Обеспеченность сахаром внутри страны по-прежнему не достигает даже 70 процентов. Это говорит о сохранении высокой зависимости от внешних поставок", — подчеркнул эксперт.

Логистика и роль России

На протяжении многих лет Россия выступала ключевым логистическим хабом для Казахстана. Через неё шли поставки товаров из Европы и Китая, включая продукцию, которую Россия сама не производит.

По словам экономиста, после 2022 года эта схема перестала работать.

"Контракты, лицензирование, сертификация и транзит были сосредоточены в России. После разрыва этих цепочек Казахстан был вынужден в экстренном режиме выстраивать прямые связи с производителями, что потребовало значительных ресурсов и времени", — пояснил он.

Инвестиционный аспект

По словам Бейсембаева, Россия остаётся одним из ключевых инвесторов в казахстанскую экономику. Российский капитал присутствует в телекоммуникациях, банковском секторе, промышленности и добыче полезных ископаемых. Он подчеркнул, что ухудшение экономической ситуации в России может отразиться и на Казахстане.

"Если у России возникают серьёзные внутренние экономические сложности, ей становится не до внешних инвестиций. Это означает возможное сокращение вложений, что для Казахстана будет чувствительным фактором", – отметил спикер.

Не обвал, но долгий эффект

Вместе с тем эксперт пояснил, что экономика Казахстана значительно меньше и компактнее, что с одной стороны упрощает рост.

"У нас нет тех масштабных внешних ограничений, с которыми столкнулась Россия. Именно поэтому ей объективно сложнее поддерживать экономический рост. Эти риски были осознаны заранее. Российские власти прямо говорили о том, что сознательно идут на замедление роста ради снижения инфляции, чтобы в дальнейшем создать условия для снижения процентной ставки. Поэтому происходящее – это не катастрофа, а управляемый процесс, к которому они были готовы", — говорит экономист.

По его словам, экономическую ситуацию в России казахстанские власти видят и закладывают в свои макроэкономические модели. При этом Казахстан сейчас находится на другом этапе экономического цикла. В стране проводится активное бюджетное расширение и стимулирование роста, а задача правительства – удерживать темпы экономического роста на уровне не ниже 5–5,5 процента.