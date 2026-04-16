Замедление экономики: ВВП Казахстана снизил темпы роста

По итогам января-марта 2026 года рост ВВП Казахстана составил 3% в годовом выражении, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Halykfinance.kz.

Индекс краткосрочного экономического индикатора (КЭИ), отражающий динамику ключевых отраслей, замедлился до 2,5% против 8,3% годом ранее.

В целом темпы роста снизились по всем основным секторам, за исключением сельского хозяйства.

Причина - снижение добычи

Как отмечается, основным фактором стало сокращение производства в горнодобывающей промышленности, в частности в нефтегазовом секторе.

Снижение в этой отрасли оказывает мультипликативное влияние на смежные сферы экономики.

Прогноз на 2026 год

Согласно официальному прогнозу социально-экономического развития, в 2026 году ожидается рост ВВП на уровне 5,4%.

При этом эксперты не исключают более сдержанную динамику. Среди факторов - возможное снижение добычи нефти из-за сбоев в работе трубопровода КТК, рост налоговой нагрузки, высокая базовая ставка и инфляция.

Отмечается, что рост цен на нефть на фоне событий в Иране может частично компенсировать снижение добычи.

"Помимо этого, сдерживающими факторами роста экономики в 2026 году станут: рост налоговых ставок, высокий уровень базовой ставки и инфляции (особенно рост тарифов ЖКХ и топлива). В связи со значительной неопределённостью ситуации на Ближнем Востоке и значительным ростом цен на нефть, более подробный прогноз будет представлен нами в ближайшем квартальном макрообзоре", - говорится в официальном прогнозе социально-экономического развития Казахстана.

Вместе с тем сохраняется высокая неопределённость на внешних рынках.

Источник: БНС

По данным Министерства национальной экономики, рост ВВП за 3 месяца 2026 года составил 3,0% г/г. По данным БНС, после значительного роста в 2025 году (9,4%) краткосрочный экономический индикатор (КЭИ), отражающий динамику ключевых отраслей, формирующих свыше 60% ВВП, продемонстрировал замедление до 2,5% г/г по итогам первых трех месяцев 2026 года.

Зависимость от нефтегазового сектора

Текущая динамика подтверждает, что макроэкономическая стабильность Казахстана остаётся чувствительной к ситуации в нефтегазовой отрасли, которая продолжает играть ключевую роль в формировании экономических показателей.