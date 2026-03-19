«Замену» тальго запустят уже в апреле текущего года
Поезда швейцарской компании.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане готовятся к обновлению пассажирского железнодорожного парка. Уже в апреле на маршруты могут выйти первые вагоны швейцарской компании Stadler, которые постепенно заменят составы «Тальго», передает BAQ.KZ.
О запуске сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев. По его словам, сроки намечены на ближайшее время, однако сейчас продолжается согласование технических требований между «Қазақстан темір жолы» и производителем.
«По дате это апрель. Есть определенные вопросы по техническим требованиям между “Қазақстан темір жолы” и Stadler, эта работа сейчас ведется. В течение года планируетя произвести 191 пассажирский вагон», – заявил он на брифинге в Сенате.
Ранее сообщалось, что новые вагоны Stadler появятся на четырех железнодорожных маршрутах в Казахстане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнял, что казахстанцы смогут увидеть первые современные вагоны уже к концу 2025 года. Это самые просторные купе среди существующих мировых стандартов, что значительно повысит комфорт пассажиров.
Однако только обновлением подвижного состава проблему в отрасли решить невозможно. Необходим комплексный подход, включающий модернизацию путей и станций, повышение уровня цифровизации и автоматизации процессов, улучшение условий труда для железнодорожников, а также системную подготовку новых кадров.
