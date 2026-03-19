О запуске сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев. По его словам, сроки намечены на ближайшее время, однако сейчас продолжается согласование технических требований между «Қазақстан темір жолы» и производителем.

«По дате это апрель. Есть определенные вопросы по техническим требованиям между “Қазақстан темір жолы” и Stadler, эта работа сейчас ведется. В течение года планируетя произвести 191 пассажирский вагон», – заявил он на брифинге в Сенате.

Ранее сообщалось, что новые вагоны Stadler появятся на четырех железнодорожных маршрутах в Казахстане. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев уточнял, что казахстанцы смогут увидеть первые современные вагоны уже к концу 2025 года. Это самые просторные купе среди существующих мировых стандартов, что значительно повысит комфорт пассажиров.

Однако только обновлением подвижного состава проблему в отрасли решить невозможно. Необходим комплексный подход, включающий модернизацию путей и станций, повышение уровня цифровизации и автоматизации процессов, улучшение условий труда для железнодорожников, а также системную подготовку новых кадров.